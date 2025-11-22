Google ar putea pierde controlul asupra platformei sale de reclame

O judecătoare federală decide în aceste zile dacă Google ar trebui obligată să-și divizeze afacerea de tehnologie publicitară. În luna aprilie, ea a stabilit că firma deține două monopoluri ilegale în acest sector. Este vorba atât de platforma prin care site-urile își gestionează reclamele, cât și de sistemul unde aceste reclame sunt licitate și vândute.

În pledoariile finale, magistrata a cerut Departamentului de Justiție (DOJ) să explice cât de repede ar putea fi aplicată o asemenea măsură, avertizând că „timpul este esențial”.

Google, sub presiunea unei vânzări forțate

Instanța a fost convinsă că Google va contesta aproape sigur decizia, ceea ce ar putea amâna cu mulți ani vânzarea forțată a diviziei de tehnologie publicitară (AdX). „Măsura cerută de departamentul de justiție nu poate fi aplicată ușor cât timp apelul este în curs”, a atenționat ea, potrivit Reuters.

DOJ cere urgent separarea platformei AdX, prin care Google percepe operatorilor de site-uri o taxă de 20% pentru licitațiile automate de reclame. Avocatul departamentului, Matthew Huppert, a susținut că doar o măsură radicală va restabili competiția. „Nimic mai puțin decât o vânzare forțată nu va aduce un viitor mai competitiv pentru webul deschis”, a declarat Huppert.

Justiția reconfigurează piața tech

Google consideră măsura inacceptabilă. Avocata companiei, Karen Dunn, crede că o astfel de divizare ar fi „prea extremă”. Ea argumentează că „puterea de monopol dobândită legal este fundamentul economiei americane”. O separare ar provoca o tranziție lungă și dificilă, în detrimentul clienților.

Cazul dintre Google și departamentul de justiție a devenit unul dintre cele mai importante din industria publicității online. Compania se pregătește acum să conteste decizia.

În același timp, autoritățile americane duc mai departe și procesele deschise împotriva Amazon și Apple. Presiunea asupra marilor companii tech este în creștere.