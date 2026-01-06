Amazon lansează Alexa+ în browser. Asistentul AI devine accesibil oricui

Această mișcare marchează o etapă importantă pentru Amazon, care încearcă să se alinieze competitorilor din domeniul inteligenței artificiale generative, precum OpenAI, Google și Anthropic, scrie Euronews.

Până acum, Alexa+ a fost disponibilă doar pe dispozitivele Amazon Echo și prin aplicația mobilă dedicată, în special în SUA și Canada. Utilizatorii cu acces timpuriu la Alexa+ pot acum să se conecteze la contul lor Alexa.com și să interacționeze cu asistentul AI direct din browser. Amazon afirmă că această schimbare răspunde nevoii utilizatorilor de a avea un asistent personal disponibil oriunde: acasă, pe telefon și acum pe web.

Alexa+ oferă experiențe AI agentice, permițând utilizatorilor să facă rezervări la restaurante, să planifice călătorii, să genereze planuri de mese săptămânale și să controleze dispozitivele smart home. Toate interacțiunile, preferințele și setările personalizate sunt salvate, oferind o experiență personalizată și consistentă pe toate platformele.

Accesul la serviciul Alexa+ în SUA și Canada se face prin înscrierea pe lista de așteptare sau achiziționarea unui dispozitiv Amazon Echo nou. Abonamentul plătit va fi oferit gratuit utilizatorilor Prime, conform declarațiilor oficiale. Până în prezent, „zeci de milioane” de persoane au acces la noul serviciu, iar Amazon intenționează să extindă disponibilitatea în perioada următoare.