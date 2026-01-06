Alexa+ intră în televizoarele Samsung și în mașinile BMW. Amazon anunță extinderea asistentului AI

Televizoarele Samsung vor fi primele produse ale unui producător terț care vor integra Alexa+. Potrivit Amazon, începând de la sfârșitul acestei luni, utilizatorii de televizoare Samsung vor putea comunica direct cu Alexa pentru a găsi rapid conținutul dorit sau pentru a controla diverse activități din locuință, scrie Baha.

„Începând de la sfârșitul acestei luni, proprietarii de televizoare Samsung pot comunica cu Alexa pe televizoarele lor pentru a accesa rapid conținutul dorit sau pentru a face lucruri prin casă”, a transmis compania.

Amazon a anunțat și un parteneriat cu BMW, prin care Alexa+ va sta la baza următoarei generații de asistent personal inteligent din automobilele producătorului german. Noua tehnologie este concepută pentru a permite interacțiuni mai naturale și mai avansate între pasageri și vehicul.

„Noua tehnologie din vehicul oferă interacțiuni intuitive și sofisticate între pasageri și vehicul într-un dialog natural”, a precizat Amazon.

Pe lângă aceste colaborări, gigantul american a dezvăluit că a încheiat un acord și cu Bosch, urmând ca Alexa+ să fie integrată inclusiv în aparatele sale de cafea.

Extinderea Alexa+ marchează o nouă etapă în strategia Amazon de a aduce asistenții bazați pe inteligență artificială în cât mai multe dispozitive din viața de zi cu zi.