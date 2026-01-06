Prima pagină » Știrile zilei » Alexa+ intră în televizoarele Samsung și în mașinile BMW. Amazon anunță extinderea asistentului AI

Amazon face un nou pas important în extinderea asistentului său cu inteligență artificială, Alexa+. Compania a anunțat că tehnologia va fi integrată în televizoarele inteligente Samsung, în automobilele BMW și în dispozitivele altor producători, începând din 2026.
Televizoarele Samsung vor fi primele produse ale unui producător terț care vor integra Alexa+. Potrivit Amazon, începând de la sfârșitul acestei luni, utilizatorii de televizoare Samsung vor putea comunica direct cu Alexa pentru a găsi rapid conținutul dorit sau pentru a controla diverse activități din locuință, scrie Baha.

„Începând de la sfârșitul acestei luni, proprietarii de televizoare Samsung pot comunica cu Alexa pe televizoarele lor pentru a accesa rapid conținutul dorit sau pentru a face lucruri prin casă”, a transmis compania.

Amazon a anunțat și un parteneriat cu BMW, prin care Alexa+ va sta la baza următoarei generații de asistent personal inteligent din automobilele producătorului german. Noua tehnologie este concepută pentru a permite interacțiuni mai naturale și mai avansate între pasageri și vehicul.

„Noua tehnologie din vehicul oferă interacțiuni intuitive și sofisticate între pasageri și vehicul într-un dialog natural”, a precizat Amazon.

Pe lângă aceste colaborări, gigantul american a dezvăluit că a încheiat un acord și cu Bosch, urmând ca Alexa+ să fie integrată inclusiv în aparatele sale de cafea.

Extinderea Alexa+ marchează o nouă etapă în strategia Amazon de a aduce asistenții bazați pe inteligență artificială în cât mai multe dispozitive din viața de zi cu zi.

