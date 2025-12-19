Reclamele din App Store vor crește semnificativ in 2026: Ce promisiuni face Apple

Potrivit unei informări transmise dezvoltatorilor și advertiserilor, Apple va introduce „reclame suplimentare în cadrul căutărilor” din App Store. Ele vor apărea inline, adică amestecate printre rezultatele organice. Asta fără a înlocui reclamele deja existente din partea de sus a listei, scrie Appleinsider.com.

Decizia marchează un nou pas în extinderea activității de publicitate a companiei. Se întâmplă în contextul în care App Store rămâne una dintre cele mai importante surse de distribuție pentru aplicații la nivel global.

Apple promite: banii nu pot forța vizibilitatea

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de Apple este că relevanța va rămâne criteriul principal pentru afișarea reclamelor. Compania precizează explicit că dezvoltatorii nu pot plăti pentru a apărea în aceste noi spații dacă aplicația lor nu este relevantă pentru termenul căutat de utilizator.

„Dacă aplicația nu este relevantă pentru căutarea utilizatorului, aceasta nu va fi afișată, indiferent de cât de mult ar fi dispus cineva să plătească”, a transmis Apple. Sistemul Apple Ads ia în considerare atât relevanța, cât și licitațiile. Exclude totuși din start aplicațiile care nu se potrivesc căutării.

Deși nu pot influența direct apariția în noile sloturi publicitare, advertiserii vor avea în continuare posibilitatea să creeze variații de reclame. Ele vor putea fi adaptate unor audiențe sau teme specifice de cuvinte-cheie. Apple susține că aceste variații ajută la o mai bună aliniere a mesajelor publicitare cu interesele utilizatorilor.

În lipsa unor materiale grafice dedicate, compania va genera automat reclamele folosind elemente din pagina de prezentare a aplicației, așa cum se întâmplă și în prezent.

Modelul de taxare rămâne neschimbat

Extinderea reclamelor nu va aduce modificări în modul de facturare. Advertiserii vor continua să fie taxați per tap sau per instalare, în funcție de opțiunea aleasă. Acest lucru sugerează că Apple mizează mai degrabă pe volum și vizibilitate crescută, nu pe schimbarea regulilor comerciale.

Nu este prima dată când Apple adaugă mai multă publicitate în App Store. În 2022, compania a introdus reclame în secțiunea Today, însă acestea nu au fost disponibile la nivel global. Mai recent, Apple și-a rebranduit oficial divizia de publicitate sub numele Apple Ads, semn clar al unei strategii mai agresive în zona de advertising.

Pentru dezvoltatori, această schimbare ar putea însemna o competiție mai intensă pentru atenția utilizatorilor. Pentru utilizatori – un App Store mai comercial, dar atent controlat de regulile stricte ale Apple privind relevanța și experiența de căutare.