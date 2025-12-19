Câtă energie a livrat România Republicii Moldova după atacurile asupra infrastructurii critice din Ucraina, cu efecte peste Prut? Răspunsul ministrului Energiei de la Chișinău

Explicație foto: Ministrul Dorin Jungietu, pe șantierul stației Chișinău, unde se derulează lucrări de modernizare, pe linia Linia Vulcănești–Chișinău, vizită din 2 dembrie / Sursa foto: Facebook

Populația și firmele moldovene au reușit să depășească criza declanșată de atacurile din zilele de la începutul lunii asupra sistemului energetic al Ucrainei cu ajutorul României, potrivit conducerii Ministerului Energiei al Republicii Moldova

Informațiile concrete și concise au fost trimis la solicitarea Mediafax privind evoluțiile recente din sectorul electroenergetic al Republicii Moldova, urmare a atacurilor militare asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au vizat obiective de infrastructură critică de producere și transport ale energiei electrice, în limita competențelor funcționale.

Solicitarea a venit Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, anunțase pe 6 decembrie că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore în contextul în care un grup energetic important a fost deconectat în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, iar liniile de interconexiune era încărcate aproape de limită.

Ce permite legea

La întrebările jurnaliștilor, autoritățile de la București au detaliat la acea dată procedura, dar fără să dea detalii privind cantitățile de energie care au trecut granița.

Potrivit Ministerului român al Energiei, prin art. 25^1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2025 privind modificarea şi completarea unor acte normative, pe timpul crizelor energetice, România a instituit măsura de sprijin adresată Republicii Moldova în contextul crizelor succesive care au afectat-o pe fondul războiului din Ucraina, introdusă inițial de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.

În forma actuală, conținutul art. 25^1 este următorul: „în cazurile în care Republica Moldova nu poate să îşi asigure consumul naţional de energie electrică prin producţie proprie, producătorii de energie electrică au obligaţia să încheie contracte bilaterale, în limita cantităţilor disponibile, cu traderi/furnizori de energie electrică desemnaţi de către Guvernul Republicii Moldova în acest sens, la preţul de referinţă prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă, la care se adaugă costul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, după caz. Energia electrică vândută în aceste condiţii acoperă exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali din Republica Moldova”.

Ca atare, explicau oficialii de la București, acest ajutor acoperă exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali, adică se interzice valorificarea economică ulterioară a acestor cantități. Pentru mai multe informații de interes public referitoare la furnizarea și distribuția energiei electrice către Republica Moldova, Ministerul român al Energiei îndrumase jurnaliștii se de adreseze Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, operatorul de transport și de sistem din România, care administrează și operează sistemul electric de transport.

La ce oră a fost activat ajutorul și câtă energie a fost importată

Potrivit răspunsului semnat de Dorin Junghietu pentru Mediafax, în contextul încărcării aproape de limita tehnică a liniei electrice aeriene de 400 kV Isaccea–Vulcănești, la 6 decembrie 2025, ÎS „Moldelectrica” în calitate de operator al sistemului de transport a energiei electrice a solicitat preluarea energiei electrice din Sistemul Electroenergetic al României în baza Contractului de asistență de urgență încheiat cu CNTEE „Transelectrica” SA, în scopul prevenirii suprasarcinilor în sistemul electroenergetic.

Astfel, arată demnitarul moldoveam, a fost activat ajutorul de avarie pentru intervalul orelor 13:00–16:00, pentru o cantitate totală de aproximativ 270 MWh. Suplimentar, pentru funcționarea în condiții de siguranță a sistemului electroenergetic, au fost instituite regimuri insularizate pe liniile electrice aeriene (LEA) de interconexiune 110 kV Cioara–Huși, Costești–Stînca și Ungheni–Țuțora.

„Având în vedere evoluțiile din sectorul electroenergetic al Ucrainei, pentru data de 8 – 9 decembrie 2025, ÎS „Moldelectrica” a solicitat repetat activarea Contractelor privind asistența de urgență, prin preluarea energiei electrice de avarie din România pentru intervale orare cu consum ridicat de energie electrică, preluând din sistemul electroenergetic al României aproximativ 930 MWh de energie electrică, cantitate ce reprezintă circa 0,2% din consumul total lunar de energie electrică al Republicii Moldova”, a trasmis Dorin Junghietu pentru Mediafax.

Astfel, importurile de energie electrică în perioada 5-9 decembrie 2025 au constituit aproximativ 60–70% din consumul zilnic de energie electrică de 15 000 MWh.

„Astfel, în perioada menționată nu a fost înregistrată o majorare a consumului de energie electrică, cauza activării Contractelor privind asistența de urgență fiind necesitatea menținerii stabilității sistemului electroenergetic. În contextul celor menționate, evocăm asupra faptul că operatorul sistemului de transport a energiei electrice din Republica Moldova a utilizat mecanismele instituționale de monitorizare și coordonare necesare pentru asigurarea funcționării sigure a sistemului electroenergetic național, asigurând astfel stabilitatea operațională și continuitatea alimentării cu energie electrică”, a conchis ministru Dorin Junghietu.