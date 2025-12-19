Ministerul Economiei propune noi criterii de selecție pentru participarea la târgurile internaționale de turism

„Până acum, selecția pentru participarea la târgurile internaționale de turism funcționa, în practică, după un principiu simplu: cine trimite primul un e-mail prinde loc. Un astfel de mecanism nu poate produce rezultate reale pentru promovarea României, așa că schimbăm folosofia. De la «primul venit» la «cel mai potrivit». Introducem criterii măsurabile, evaluare în două etape și sistem de punctaj tocmai pentru a scoate din zona de arbitrar un proces care trebuie să fie transparent, predictibil și orientat spre performanță”, a declarat Ministrul Economiei, Radu Miruță.

Procesul de selecție a firmelor care pot beneficia de ajutorul de minimis pentru prezența la târguri internaționale se va realiza în două etape: verificarea eligibilității și selecția pe bază de punctaj.

Criterii de selecție cu caracter eliminatoriu

Criteriile de eligibilitate vor avea caracter eliminatoriu. Firmele trebuie să dețină licență de turism sau certificat de clasificare; să nu aibă datorii la bugetul general consolidat. Firmele trebuie să nu aibă situații de insolvență ori de suspendare a activității.

De asemenea, firmele trebuie să se încadreze în plafonul de ajutor de minimis oferit de stat îl ultimii trei ani, dar și să nu aibă sancțiuni pentru neparticiparea la târguri după semnarea acordurilor de finanțare în vederea participării.