Ministerul Economiei propune noi criterii de selecție pentru participarea la târgurile internaționale de turism

Firmele vor fi evaluate pe baza unui punctaj
În cea de-a doua etapă, firmele eligibile vor fi evaluate „pe baza unui sistem de punctaj care reflectă performanța și capacitatea de promovare pe piețele externe”.
Criteriile de evaluare includ numărul total de turiști străini atrași în ultimele 12 luni, numărul de turiști proveniți din țara în care are loc târgul, activitatea de promovare internațională și nivelul de inovare și digitalizare.
Vor fi luate în considerare și experiența profesională și nivelul de specializare al reprezentantului firmei care va participa la târgul internațional.
Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 330/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis poate fi consultat pe site-ul Ministerului Economiei, iar cei care doresc să contribuie pot trimite opinii, propuneri și sugestii în termen de 10 zile de la publicarea acestuia.