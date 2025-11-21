Prima pagină » Comunicate » Studiul EY Entrepreneurship Barometer: 60% dintre antreprenorii români planifică investiții în inovație

• Instabilitatea economică: antreprenorii sunt îngrijorați de presiunile inflaționiste și de incertitudinile economice, care afectează încrederea în viitorul afacerilor • Dificultăți în recrutare: 69% dintre antreprenori se confruntă cu dificultăți în găsirea candidaților calificați, ceea ce subliniază discrepanțele dintre cerințele pieței muncii și cunoștințele oferite de sistemul educațional • Birocrația: 33% dintre antreprenori consideră că reglementările complicate afectează negativ inovația și creșterea, ceea ce face necesară simplificarea acestora pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor
Studiul EY Entrepreneurship Barometer: 60% dintre antreprenorii români planifică investiții în inovație
21 nov. 2025, 17:10, Comunicate

Raportul „Barometrul Antreprenoriatului în Europa Centrală și de Est”, lansat în primăvara acestui an, oferă o analiză detaliată a percepțiilor și provocărilor cu care se confruntă antreprenorii din România. Studiul subliniază că, în ciuda unui spirit antreprenorial activ și a intențiilor de inovare, 63% dintre antreprenorii români consideră că mediul antreprenorial este nefavorabil. Această percepție reflectă o serie de obstacole semnificative care afectează dezvoltarea afacerilor în țară.

