Studiul EY Entrepreneurship Barometer: 60% dintre antreprenorii români planifică investiții în inovație

• Instabilitatea economică: antreprenorii sunt îngrijorați de presiunile inflaționiste și de incertitudinile economice, care afectează încrederea în viitorul afacerilor • Dificultăți în recrutare: 69% dintre antreprenori se confruntă cu dificultăți în găsirea candidaților calificați, ceea ce subliniază discrepanțele dintre cerințele pieței muncii și cunoștințele oferite de sistemul educațional • Birocrația: 33% dintre antreprenori consideră că reglementările complicate afectează negativ inovația și creșterea, ceea ce face necesară simplificarea acestora pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor