TOP 10 Tool-uri gratuite pentru antreprenori

TOP 10

ChatGPT – pentru generare de conținut și analiză rapidă. Canva Magic Studio – design asistat de AI. Grammarly – corectură automată și sugestii de scriere. Trello + Butler AI – automatizare taskuri. Google Analytics cu AI Insights – analize de trafic inteligente. Lumen5 – transformare text în video. Pictory – editare video automată. Jasper AI (free trial) – copywriting creativ. Otter.ai – transcriere și notițe automate. Zapier + AI – conectarea și automatizarea aplicațiilor.

De interes sunt și următoarele:

Platforme de învățare și formare pentru antreprenori

Platforme online care oferă cursuri gratuite în domenii precum marketing, finanțe, leadership, inovație sau vânzări.

Coursera

Antreprenorii pot învăța:

Fundamentele afacerilor și finanțelor.

Strategii de marketing digital.

Leadership și management organizațional.

Google Digital Garage

Un program educațional destinat dezvoltării competențelor digitale. Include:

Cursuri despre marketing online, SEO și Google Ads.

Certificate recunoscute internațional.

Materiale video, teste și exerciții interactive.

HubSpot Academy

HubSpot oferă o gamă largă de cursuri gratuite pentru antreprenori și specialiști în marketing:

Inbound marketing și strategie de conținut.

Automatizare în vânzări.

Social media management.

Instrumente gratuite de organizare și productivitate

Gestionarea timpului și a echipei.

Trello

O aplicație vizuală de management al proiectelor bazată pe panouri și liste pentru:

Planificarea sarcinilor.

Urmărirea progresului.

Colaborarea în echipă.

Notion

Combină notițele, task-urile și bazele de date. Pentru fondatori care vor să-și organizeze ideile, proiectele și obiectivele într-un singur loc.

Google Workspace (versiunea gratuită)

Include Google Docs, Sheets, Slides și Drive – tot ce ai nevoie pentru a colabora eficient în timp real, fără costuri suplimentare.