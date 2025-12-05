TOP 10 Tool-uri gratuite pentru antreprenori

Canva Magic Studio – design asistat de AI.
Grammarly – corectură automată și sugestii de scriere.
Trello + Butler AI – automatizare taskuri.
Google Analytics cu AI Insights – analize de trafic inteligente.
Lumen5 – transformare text în video.
Pictory – editare video automată.
Jasper AI (free trial) – copywriting creativ.
Otter.ai – transcriere și notițe automate.
Zapier + AI – conectarea și automatizarea aplicațiilor.
De interes sunt și următoarele:
Platforme online care oferă cursuri gratuite în domenii precum marketing, finanțe, leadership, inovație sau vânzări.
Coursera
Antreprenorii pot învăța:
Fundamentele afacerilor și finanțelor.
Strategii de marketing digital.
Leadership și management organizațional.
Google Digital Garage
Un program educațional destinat dezvoltării competențelor digitale. Include:
Cursuri despre marketing online, SEO și Google Ads.
Certificate recunoscute internațional.
Materiale video, teste și exerciții interactive.
HubSpot Academy
HubSpot oferă o gamă largă de cursuri gratuite pentru antreprenori și specialiști în marketing:
Inbound marketing și strategie de conținut.
Automatizare în vânzări.
Social media management.
Gestionarea timpului și a echipei.
Trello
O aplicație vizuală de management al proiectelor bazată pe panouri și liste pentru:
Planificarea sarcinilor.
Urmărirea progresului.
Colaborarea în echipă.
Notion
Combină notițele, task-urile și bazele de date. Pentru fondatori care vor să-și organizeze ideile, proiectele și obiectivele într-un singur loc.
Google Workspace (versiunea gratuită)
Include Google Docs, Sheets, Slides și Drive – tot ce ai nevoie pentru a colabora eficient în timp real, fără costuri suplimentare.