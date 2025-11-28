Metadatele CV-ului lui Radu Miruță ridică suspiciuni privind implicarea unor persoane fără funcție în minister

Documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului Economiei, iar analiza metadatelor tehnice a scos la iveală detalii care au generat discuții, scrie Gândul.

Numele autorului din metadate

Conform informațiilor apărute în spațiul public, metadatele fișierului indică faptul că documentul ar fi fost creat de Dan Gecui, care nu deține nicio funcție în cadrul Ministerului Economiei.

Dan Gecui este soțul Ioanei Răduca, consilier al ministrului și șef de cabinet. Această situație a ridicat semne de întrebare în ceea ce privește modul în care a fost gestionată comunicarea instituțională și dacă atribuțiile administrative au fost exercitate strict în cadrul legal.

Relația profesională dintre consilieră și instituție

Ioana Răduca, consiliera ministrului, a ocupat anterior funcții în zona de comunicare politică. Numirea sa în rolul actual a generat discuții în presa centrală, fiind prezentată drept o funcție obținută în ciuda lipsei de experiență în domeniile specifice Ministerului Economiei.

Anterior, presa a relatat și includerea acesteia în Consiliul de Administrație al unei companii din sectorul telecom, subliniind tot lipsa unei pregătiri adecvate pentru acel rol.

În plus, participarea ei la o deplasare oficială în Coreea de Sud, alături de ministru, a fost menționată în spațiul public ca parte a unui context mai larg privind modul în care este gestionată echipa ministerială.

Posibile conflicte de interese

Faptul că metadatele documentului indică numele lui Dan Gecui – persoană fără rol oficial în Guvern – a alimentat speculații legate de modul în care ar fi fost gestionate documentele oficiale ale ministrului. Potrivit informațiilor publicate, singura legătură a acestuia cu instituția este relația sa de familie cu Ioana Răduca.

Deși aceste aspecte nu afectează studiile sau parcursul educational al ministrului, situația ridică semne de întrebare legate de procedurile interne din minister și de eventuale posibile conflicte de interese.