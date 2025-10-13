Senatul respinge moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Economiei Radu Miruță

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, nu a trecut luni în plenul Senatului, informează G4Media.

Rezultatul votului de astăzi din plan a fost de 34 „pentru”, 66 „contra” și 3 abțineri.

Documentul inițiat de 39 de parlamentari AUR era intitulat „Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSD – PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR”.

Înainte de moțiune, 3 senatori independenți au anunțat că-și retrag semnăturile de pe moțiunea depusă împotriva ministrului Radu Miruță, conform USR.

„Prin acest vot din Senat, a fost confirmat faptul că ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, a luat măsurile care se impuneau pentru redresarea companiilor aflate în subordinea ministerului, pentru transparentizearea condițiilor de concurs pentru funcțiile de conducere și promovarea competenței în companiile de stat”, adaugă sursa citată.

„Am intrat într-un sistem care este construit pe tăceri pe pile și pe aranjamente. Și i-am deranjat”, a spus ministrul Economiei, Radu Miruță, luni, la dezbaterea moțiunii depuse de AUR împotriva lui.

„Am citit moțiunea pe care ați scris-o împotriva mea și recunosc că s-a muncit la ea. Însă s-a muncit doar la formă, pentru că la fond nu aveți absolut nimic. Sunt acuzații fără dovezi, minciuni, neadevăruri și foarte, foarte multă manipulare. O colecție de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr”, a spus ministrul.

El a vorbit despre „acea așa-zisă agenție de plasare pentru USR”.

„Dacă în România să dai afară sinecuri înseamnă agenție de plasare pentru un partid, atunci înseamnă că unii au trăit prea mult din sinecuri ca să înțeleagă diferența. (…) Am demis administratori speciali care luau salarii și de 30.000 de lei pe lună și conduceau companii despre care n-aveau habar. Care n-aveau nicio perspectivă de redresare și care nici măcar nu știau ce produc. Am schimbat oameni care nu aveau habar de numărul angajațiilor din companiile pe care le păstoreau”, a explicat Miruță.