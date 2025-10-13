Radu Miruţă, la dezbaterea moţiunii AUR: Am deranjat un sistem construit pe pile şi aranjamente

„Am citit moţiunea pe care aţi scris-o împotriva mea şi recunosc că s-a muncit la ea. Însă s-a muncit doar la formă, pentru că la fond nu aveţi absolut nimic. Sunt acuzaţii fără dovezi, minciuni, neadevăruri şi foarte, foarte multă manipulare. O colecţie de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr”, a spus ministrul.

El a vorbit despre „acea aşa-zisă agenţie de plasare pentru USR”.

„Dacă în România să dai afară sinecuri înseamnă agenţie de plasare pentru un partid, atunci înseamnă că unii au trăit prea mult din sinecuri ca să înţeleagă diferenţa. (…) Am demis administratori speciali care luau salarii şi de 30.000 de lei pe lună şi conduceau companii despre care n-aveau habar. Care n-aveau nicio perspectivă de redresare şi care nici măcar nu ştiau ce produc. Am schimbat oameni care nu aveau habar de numărul angajaţiilor din companiile pe care le păstoreau”, a explicat Miruţă.

El a spus că a găsit concursuri trucate, oameni puşi din pix, nu pe competenţe, ci pe aranjamentele celor care au mulţi ani la rând companiile de stat

„Am făcut numiri provizorii, pentru că mă obligă legea, câţiva, inclusiv de la USR. Dar pe criteriul competenţei, aşa cum am păstrat oameni administratori speciali, în Consiliul de Administraţie, şi din PSD, şi din PNL, observ că unii şi de la AUR. Dacă sunt profesionişti vor rămâne în continuare acolo şi asta e ceea ce e nevoie să se întâmple. Trebuie să o spunem foarte clar şi foarte asumat în această clădire a Parlamentului că un carnet de partid nu este o vină. A face politică nu este o boală. Însă a ne folosi doar de un carnet de partid şi fără a lua în calcul profesionalismul este ceva ce voi taxa foarte dur”, a mai spus ministrul.

Ministrul Economiei a vorbit şi despre mediul privat: „Am fost în fabrici, în şantiere, în companii de stat şi în companii private. Am reluat programe de investiţii blocate, am deschis accesul industriei româneşti la fonduri europene, am pornit cel mai mare proces de digitalizare a instituţiilor publice centrale cu care interacţionează şi mediul privat, am declanşat controle unde se furau bani publici şi am sesizat procurorii acolo unde am găsit dovezi. Pasivitate, nicidecum. E vorba de curaj, curaj acolo până când de curând niciun ministru n-a avut curaj să se atingă de sistem”.

Radu Miruţă s-a referit şi la ceea ce scrie în moţiune referitor la SAFE: „Dincolo de faptul că nu înţelegeţi mecanismul, mă întreb când vorbi serios: când votaţi împotriva acţiunilor concrete ale României pentru a redresa industria de armament sau când vorbiţi despre reînarmare? E limpede că reprezentaţi mult amatorism şi cred că unii dintre dumneavoastră s-ar simţi mult mai confortabil în Rusia învecinându-se cu Uniunea Europeană mai slabă. Dar nu e cazul. Şi neadevărurile pe care le-a scris în moţiunea în care şi imprimanta a strănutat când a printat prostiile pe care le-aţi menţionat se numără şi pagina în care se face referire la fabrica de pulberi de la Victoria, pentru care am semnat contractul în condiţii comerciale cu cei de la Rheinmetall”.

El s-a referit şi la Salrom şi Salina Praid: „Am fost acuzat că am mărit salariul directorului de la 32 la 38.000 de lei. Nimic mai neadevărat. Nu i-am mărit cu absolut niciun ban. Este ceva ce s-a întâmplat înainte ca eu să ajung ministru, iar când am ajuns eu ministru după întâmplarea de la Praid, i-am trimis la tribunal pe cei responsabili de unde vor merge acasă şi am cerut suplimentare în instanţă recuperarea prejudiciilor pe care eu, ca ministru, am dispus să nu le mai trecem cu vederea. După ani de tăcere complice, am acţionat, am făcut demersuri legale şi m-am luptat”.

„Îmi asum toate aceste lucruri. Nu mă apăr în faţa dumneavoastră, politicieni de la AUR, mă apăr în faţa oamenilor care plătesc taxe. Iar lor le spun simplu că voi lucra până la capăt pentru o economie curată cu oameni competenţi şi fără privilegii. Restul este doar zgomotaurist. În concluzie, stimaţi colegi, nu mă demoralizează această moţiune. Mă întristează cât de jos a ajuns discursul public, cât de uşor se aruncă cu vorbe, fără probe, doar pentru efect politic. Ţara asta nu se va repara cu promisiuni şi aplauze, ci cu oameni care pun mâna la muncă şi nu furt de răspundere. Vă cer aşadar să respingeţi această moţiune nu neapărat pentru mine, ci pentru mesajul pe care îl dăm”, a adăugat Miruţă.