Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre acuzațiile de plagiat: ”Am absolvit ca șef de promoție” | UPDATE. Victor Ponta: „Sorosisto-useriștii vor să pună mâna pe Ministerul Justiției”

UPDATE #2: Victor Ponta lansează acuzații la adresa USR: „Acum vor să pună mâna pe Ministerul Justiției” (Citește AICI declarațiile integrale!)

UPDATE #1: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a postat ulterior un mesaj pe Facebook, pe care îl redăm integral: „De ce acum? De ce eu?

Într-un articol defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor, impus ministru de clanuri cu interese obscure etc) , articol care insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, dna jurnalist Sercan Emilia mă acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!

Ar fi de spus următoarele:

Am absolvit, ca șef de promoție, cu studii la zi și fără vreo întrerupere, Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova.

Am intrat, imediat după absolvirea facultății ,în avocatură și am profesat neîntrerupt timp de treizeci de ani ca avocat în cadrul Baroului Dolj, competența mea profesională fiind recunoscută și prin alegerea în organele de conducere ale profesiei, pentru mai multe mandate succesive. Am reprezentat Baroul Dolj inclusiv pe plan internațional în cadrul Federației Barourilor Europene.

În urmă cu aproximativ 17 ani, am elaborat, în cadrul aceleiași prestigioase facultăți de drept de stat,teza de doctorat ,sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru. Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică , în conformitate cu legislația din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate.​

Precizez și că nu dețin o catedră universitară, sunt doar colaborator extern (cadrul didactic asociat) al Universității din Craiova.

Cu privire la susținerile doamnei jurnaliste Șercan, despre dubii vizând standardele de etică, de calitate științifică ale lucrării, precum și de legalitate, este necesar să precizez ca respectivele standarde s-au stabilit și validat de către Comisia de doctorat si CNATDCU, conform legii atunci în vigoare.

În măsura în care cineva le contestă, chiar și după aproape 20 de ani , are posibilitatea deplina să se adreseze organismelor in drept, conform legii, adevărul neputând fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare (as fi plagiat dar în subsol apare ca sunt citate opere ale autorilor din care s-ar fi inspirat și pe care i-au citat și autorii despre care se susține ca ar fi fost preluați , unele texte sunt de fapt reformulate juridic așadar nu preluate copy paste cum suna acuzația dar ar putea exista chipurile o conspirație cu complici, intermediari sau chiar o lucrare neidentificată plagiată, ca as fi plagiat istoria probelor, care e de fapt una singură sau alte chestiuni de acest fel, de unanimitate conceptuală juridică, ca am fi prezentat spețe mai vechi în condițiile în care tratăm despre codurile vechi etc).

Amintesc în acest cadru și ca, potrivit deciziei nr. 364, din 8 iunie 2022 , a Curții Constituționale (obligatorie), aceste standarde nu pot fi reexaminate cu relevanță juridică, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii științifice a lucrării, neexistând niciun temei constituțional sau legal în acest sens.

Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei decenii, fără abateri și cu succese profesionale recunoscute, iar în mandatul ministerial prin evaluarea pe care o face Parlamentul, care a învestit acest guvern”.

Știrea inițială:

Mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, potrivit unei analize publicată de PressOne. Conform investigației, 56,68% din lucrare, respectiv 140 de pagini din totalul de 247, conțin fragmente copiate din alte lucrări științifice.

Teza, intitulată „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, a fost susținută în anul 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Analiza PressOne arată că cea mai mare parte a conținutului plagiat provine din trei lucrări distincte, iar în unele cazuri fragmentele copiate cuvânt cu cuvânt se întind pe până la 25 de pagini consecutive.

Cea mai importantă sursă identificată este volumul „Înscrisurile. Mijloace de probă în procesul civil”, apărut în 1998 la Editura All și semnat de Florea Măgureanu, fost profesor universitar la Universitatea Româno-Americană. Din această lucrare provin 62 de pagini de conținut plagiat, deși volumul nu este menționat în textul tezei și nu apare în bibliografie.

Alte 26 de pagini ar fi fost copiate din lucrarea „Probele în procesul civil” de Maria Fodor, publicată în 2006 la Editura Universul Juridic, inclusiv cu notele de subsol.

De asemenea, 53 de pagini din teza ministrului Justiției provin din volumul „Probele în procesul civil”, apărut în 1996 la Editura AnkaRom, semnat de Radu Dumitru și Dan Tudurache.

Contactat de PressOne, Radu Marinescu a respins acuzațiile de plagiat, afirmând că nu consideră că a încălcat standardele academice. „Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”, a declarat ministrul Justiției.

Într-o explicație mai amplă, acesta a susținut că teza a fost realizată conform normelor existente la momentul respectiv: „Am elaborat această teză în conformitate cu rigorile momentului și sub îndrumarea profesorului coordonator”, a precizat Radu Marinescu, invocând parcursul său academic și profesional.