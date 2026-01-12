Scandalul plagiatului ministrului Justiției. Victor Ponta lansează acuzații la adresa USR: „Acum vor să pună mâna pe Ministerul Justiției”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ponta a criticat dezvăluirile făcute de PressOne în privința tezei de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu.

„Lupul sorosisto-userist nici nu își mai schimbă părul – și, bineînțeles, nici năravurile! Comuniștii te acuzau de „trădarea clasei muncitoare” și te judecau la Tribunalul Poporului. Sorosisto-useriștii nici măcar nu se mai obosesc să schimbe ceva din metoda lor atunci când vor să pună mâna pe Justiție: o scot în față pe „neprihănita” Emilia Șercan, ca să „descopere”, la momentul necesar, inevitabilul plagiat al personajului pe care vor să îl atace. Acum vor să pună mâna pe Ministerul Justiției și au declanșat atacul! Când Kovesi și-a plagiat teza de doctorat, evident că au acoperit-o. Dar acum „focile” vor primi semnalul să se indigneze, să pornească încolonați spre piață și să agite pancartele deja scrise cu „Demisia!”. Premierul Bolojan, sigur, va prelua „mingea” și va spune că acum îl interesează CV-ul unui ministru (chiar dacă, atunci când a fost vorba de Moșteanu, la Apărare, spunea altceva). Președintele va accepta propunerea premierului, iar noul ministru al Justiției va aduce la DNA pe cine decide REȚEAUA”, a scris Ponta pe Facebook.

„Dragi foști colegi din PSD, chiar ați crezut că, dacă „vă faceți frate cu Dracul”, acesta o să devină înger? Chiar ați crezut că, punând un om decent și echilibrat ministru al Justiției, veți reuși să opriți revenirea la perioada „dosariadei” lui Kovesi – Uncheșelu – Portocală? Chiar ați crezut că le va fi rușine să mai folosească aceleași metode, văzând că toate procesele privind acuzațiile de plagiat au fost câștigate în instanță? Ați fost chiar atât de naivi? Mă îndoiesc! Bătălia pentru Justiție a început cu reportajul de la „Recorder”, iar REȚEAUA SOROS–USR nu se va opri până nu va captura și acest ultim bastion de putere”, a mai comentat fostul premier.

Dezvăluirile PressOne privind lucrarea de doctorat a ministrului Justiției

Reacția lui Ponta vine după ce o investigație realizată de PressOne arată că mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată. Conform investigației, 56,68% din lucrare, respectiv 140 de pagini din totalul de 247, conțin fragmente copiate din alte lucrări științifice. Ministrul a negat aceste acuzații, într-o reacție pentru PressOne, afimțnd că nu consideră că a încălcat standardele academice.

Ulterior, luni dimineața, ministrul Radu Marinescu a venit și cu o reacție pe pagina sa de Facebook.

„(…) este necesar să precizez ca respectivele standarde s-au stabilit și validat de către Comisia de doctorat si CNATDCU, conform legii atunci în vigoare. În măsura în care cineva le contestă, chiar și după aproape 20 de ani , are posibilitatea deplina să se adreseze organismelor in drept, conform legii, adevărul neputând fi sinonim cu simple alegații mediatice”, a scris, printre altele, Marinescu.

