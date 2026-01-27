Radu Marinescu despre acuzațiile de plagiat: Se face o evaluare de către o comisie calificată. Adevărul se stabilește de către o instanță de judecată

„În momentul de față se face o evaluare de către o comisie calificată. Asta însemnând Comisia de Etică a Universității din Craiova. Este potrivit legii singura calificată să facă astfel de investigații. Toată această chestiune se poate lămuri din punctul meu de vedere printr-o hotărâre judecătorească”, a declarat marți, Radu Marinescu, la B1 TV.

„Din câte cunosc eu în momentul de față, pe chestiuni care privesc plagiatul, există Comisiile de Etică ale Universităților, care au această competență. Dincolo de această chestiune, există Instanța de Judecată, pentru că într-un stat de drept, în care drepturile și libertățile fiecăruia sunt protejate până la urmă de justiție, adevărul se stabilește de către o instanță de judecată”, a mai spus ministrul.

Întrebat dacă s-ar împotrivi unei evalurăi realizare de o altă comisie de etică, decât cea a Universității din Craiova, ministrul a spus: „Nu cred că există o astfel de ipoteză legală. Eu sunt pentru respectarea legii și pentru aplicarea legii”.

Privin posibile schimbări în guvern, pe fondul acuzațiile de plagiat, Marinescu a afirmat: „Poziția Partidului Social-Democrat a fost exprimată, o cunoașteți ca atare. Această poziție a fost una de susținerea activității mele. Înțeleg că și domnul prim-ministru, până la urmă, în acest sens expune lucrurile, și anume că adevărul trebuie să fie stabilit de către cei care sunt îndrituiți în conformitate cu legea, de o manieră definitiv”.

Tot marți, premierul Ilie Bolojan a făcut declarații despre acuzațiile de plagiat aduse ministrului Marinescu. Acesta a explicat că așteaptă decizia Comisiei de Etică a Universității din Craiova, iar în cazul în care plagiatul ar fi confirmat: ar fi o discuție cât se poate de serioasă pe tema asta. Fiecare om răspunde pentru ceea ce a făcut el”.