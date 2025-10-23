Radu Miruță: România are răgaz până pe 29 noiembrie să anunțe entitățile cu care va vor putea încheia contracte în baza mecanismului SAFE. Condițiile obligatorii

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat joi că, în urma discuțiilor cu oficialii Comisiei Europene, s-a acordat României un răgaz până pe 29 noiembrie pentru a selecta cea mai potrivită „entitate” cu care va încheia contractul aferent mecanismului SAFE.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi. 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul pentru acest instrument. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.

Miercurea trecută a avut loc o nouă întâlnire de lucru, consultările fiind coordonate de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, pentru pregătirea proiectelor propuse de România pentru a fi finanțate prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE) a avut loc miercuri la Palatul Victoria, după cum a anunțat Guvernul.

„Avem o gură de aer câștigată”

„Avem în permanență discuții. S-a oficializat săptămâna trecută, în urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene, un lucru care este de mare ajutor Ministerului Economiei, și anume: până la 29 noiembrie 2025 nu trebuie să spunem și care este entitatea cu care se va încheia contractul. Avem posibilitatea să introducem mai multe entități, urmând ca acel contract să fie încheiat până la șase luni mai târziu. Și atunci avem o gură de aer câștigată, în care interacționăm cu toate entitățile posibile pentru a găsi cele mai bune condiții comerciale în baza cărora noi, la Ministerul Economiei, să reușim livrarea unor produse care îndeplinesc criteriile operaționale ale specialiștilor în Armata Română”, a declarat Radu Miruță, la întrebarea Mediafax.

Potrivit demnitarului, termenul permite României să negocieze condiții mai avantajoase.

„Dacă eram puși cu mâinile la spate să definim aceste lucruri până la 29 noiembrie nu exista posibilitatea normală, naturală să avem o negociere așa cum consider eu că ar trebui să fie purtată o astfel de negociere. România nu trebuie să se mai bucure din știri că a venit un investitor pentru că în spatele acestei știri de foarte multe ori au fost niște condiții financiare în dezavantajul României. Și vedem situația de la Damen, vedem situația de la Sidex, vedem situații despre care dumneavoastră ați scris sute de foi și sute de ecrane de-a lungul timpului. Asta s-a întâmplat pentru că statul român s-a așezat în genunchi și a acceptat să i se dea cu polonicul cu un cap în dezavantajul statului român”, a declarat ministrul.

Întrebat la ce fel de entități se referă, companii românești, din regiune sau de peste Ocean, demnitarul a precizat că este vorba de toate entitățile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru SAFE.

„Dacă sunt din Uniunea Europeană, le îndeplinesc implicit dacă sunt din afara Uniunii Europene, trebuie să aibă îndeplinite trei condiții: una, să aibă prezență în România, să aibă o firmă înregistrată în România, a doua, să aibă posibilitatea să demonstreze că 65% din produsul pe care îl vor vinde este făcut în România și a treia, ca Guvernul României să decidă dacă vrea să transmită o scrisoare de garanție pentru seriozitatea acelei companii. Nu suntem în situația asta până când nu ne convingem că primele două sunt îndeplinite și până nu ne convingem că ne avantajează”, a detaliat ministrul Economiei.

Astfel, Radu Miruță a precizat că peste aproximativ o lună vor fi făcute publice potențialele firme care corespund planurilor României.

„În 29 noiembrie să vă spunem care sunt obiectivele pe care Armata Română vrea să le achiziționeze prin SAFE și care sunt potențialii care concurează pentru a vinde aceste lucruri, adică firmele potențiale – una, două, trei – fiecare pentru fiecare produs, urmând ca acel lucru să fie finalizat până la șase luni mai târziu”, a conchis titularul mandatului de la conducerea Ministerului Economiei.

Obiectivele României

Potrivit informațiilor oficiale, România va beneficia de un împrumut în valoare de 16,68 miliarde de euro, fiind a doua țară din UE din perspectiva sumelor disponibilizate prin Programul SAFE.

Prin intermediul Programului SAFE, România are ca obiectiv să doteze cu echipamente militare și de utilizare duală toate structurile care au responsabilități în domeniul securității naționale și de apărare civilă. Un alt obiectiv este integrarea industriei naționale de apărare în lanțurile valorice din Europa.

De asemenea, prioritară pentru achizițiile susținute prin acest program va fi localizarea producției în România și introducerea companiilor din țară în lanțurile de aprovizionare ale industriei de apărare din Europa, potrivit oficialilor.