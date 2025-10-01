România pregătește proiecte strategice pentru fondurile SAFE. 16,7 miliarde euro pentru industria de apărare și infrastructură

O nouă întâlnire de lucru dedicată pregătirii portofoliului de proiecte pe care România le va promova pentru finanţare prin Programul SAFE (Security Action for Europe) a avut loc astăzi la Palatul Victoria, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan.

În cadrul discuţiilor, responsabilii guvernamentali au analizat proiectele propuse, având în vedere localizarea investiţiilor pe teritoriul României, pentru a stimula dezvoltarea industriei naţionale de apărare, creşterea capacităţii de producţie şi participarea la lanţurile valorice europene din domeniul apărării. De asemenea, s-au discutat cadrul legislativ existent şi eventualele ajustări necesare pentru a facilita implementarea proiectelor aprobate de Comisia Europeană.

Întâlnirea are loc în contextul în care România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, a doua alocare ca mărime stabilită de Comisia Europeană. Participarea la program include trei componente: apărare, bugetară şi infrastructură. SAFE este un instrument financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget total de 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, pentru care 19 state membre, inclusiv România, şi-au exprimat interesul.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, viceprim-ministrul Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării Naţionale, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului Radu Miruţă, şeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca, consilierul prezidenţial Radu Burnete, precum şi experţi din ministere.