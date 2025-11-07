Ilie Bolojan a anunțat că va merge în Parlament pentru a oferi explicațiile cerute de parlamentari

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri în cadrul unui interviu acordat HotNews că nu consideră „o problema chemarea în Parlament”.

Șeful Guvernului a mai spus că în acest caz sunt necesare „două precizări”.

„Sunt anumite probleme (…) trebuie să avem grijă să nu le introducem în această zonă de bălăcăreală politică”, a transmis Bolojan referindu-se la temele legate de apărare, de politica externă și de energie.

„Îi privește și pe partenerii noștri”, a adăugat Ilie Bolojan.

La final a dezvăluit că a primit o nouă invitație pentru a merge în Parlament.

„Săptămâna viitoare vom stabili o dată de comun acord (…) da, mă voi prezenta în Parlament”, a precizat Ilie Bolojan.

PSD și AUR l-au chemat în Parlament pe premier la „Ora Prim-ministrului”

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la Ora Premierului din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României”, a transmis atunci Executivul.

Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, „de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României”. Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului” pentru o zi care să permită armonizarea agendelor, au precizat reprezentanții Guvernului.