Premierul Bolojan despre absorbția fondurilor europene: Cel mai mare pachet de sprijin economic pe care îl putem să-l dăm economiei

„Finanțările europene, pe care trebuie să le absorbim anul viitor, care se ridică la peste 10 miliarde de euro pe componenta de PNRR, pe care ieri Consiliul Ecofin ne-a validat-o. dacă ne respectăm angajamentele pe care ni le-am luat, adică respectăm acele jaloane, acele condiționări, acele reforme în principal și în mod evident, dacă facem absorbția. Și atunci, cel mai mare pachet de sprijin economic pe care îl putem să-l dăm economiei românești, este să absorbim cele 10 miliarde de euro. Asta este o prioritate pentru guvern”, a spus Ilie Bolojan, vineri la Radio Europa Liberă.

„Nu există nicio scuză să nu facem tot ceea ce ține de noi, să luăm acești bani. Parte sunt granturi în totalitate, parte sunt împrumuturi cu dobândă redusă, pentru că ele vor crea condiții de dezvoltare”, a continuat prim-ministrul.

Premierul a spus că cererea de plată nr. 4, pe care Guvernul intenționează să o depună până la sfârșitul lunii are o valoare de 2.5 miliarde de euro.

Privind cerea nr. 3, Ilie Bolojan a explicat: „Avem peste 800 de milioane de euro care sunt reținuți din această cerere de plată, în principal pe trei componente aproximativ egale. Una este legată de administrarea companiilor de stat, cealaltă este legată de afacere operațională agenția AMEPIP, care de fapt asigură că procedurile de coordonare, de organizarea concursurilor la companiile de stat sunt făcute corect. Și al treilea jalon este cel legat de pensiile magistraților”.