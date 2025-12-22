Producătorii de băuturi spirtoase cer Guvernului înghețarea accizelor de la 1 ianuarie 2026. „Efecte catastrofale pentru economie și sănătatea publică”

Într-o scrisoare adresată prim ministrului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor Alexandru Nazare, Spirits România atrage atenția că accizele la băuturile spirtoase au crescut deja de două ori în 2025, cu 4,4% de la 1 ianuarie și cu 10% de la 1 august. O nouă majorare de 10% de la începutul anului viitor ar duce la o creștere cumulată de peste 26% într un interval de doar 12 luni.

„Această creștere cumulată va avea consecințe catastrofale pentru economia românească, va duce la pierderi de locuri de muncă și va afecta grav industria locală de băuturi spirtoase. Mai mult, efectele sociale vor fi extrem de serioase, deoarece va duce la un interes crescut pentru băuturile contrafăcute, care pot afecta grav sănătatea, ducând chiar la pierderi de vieți omenești”, se arată în documentul transmis Guvernului.

Potrivit datelor prezentate de asociație, industria băuturilor spirtoase este un pilon important al economiei. Un studiu de piață arată că, în 2024, sectorul a contribuit cu aproape un miliard de euro la produsul intern brut al României. Din această sumă, 520 de milioane de euro au fost generate direct de producători, distribuitori și comercianți, iar restul a provenit din impactul indirect și indus asupra altor domenii, precum agricultura, logistica, marketingul sau ospitalitatea.

Industria susține aproximativ 23.400 de locuri de muncă, dintre care 9.200 sunt directe, aproape 9.800 indirecte și peste 4.400 induse în sectoare conexe. Reprezentanții Spirits România avertizează că o nouă creștere abruptă a accizelor va afecta întreg lanțul valoric, inclusiv sectorul HoReCa, unde scăderea cererii ar putea duce la reduceri de personal, limitarea programului sau închiderea unor afaceri.

Dacă accizele cresc, încasările statului scad

Un alt argument invocat este impactul negativ asupra veniturilor bugetare. Deși accizele au crescut cu aproape 15% în 2025, încasările statului din accizele la băuturile spirtoase au scăzut cu 4% în primele zece luni ale anului, respectiv cu aproximativ 44,28 milioane RON, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

„Această tendință va continua și se va intensifica în 2026 dacă programul actual de creștere a accizelor nu va fi înghețat”, avertizează organizația, care face trimitere la precedentul din 2013, când o majorare puternică a accizelor a dus la prăbușirea consumului taxat și la explozia pieței ilicite.

Conform estimărilor, între 30% și 40% din consumul de băuturi spirtoase din România rămâne netaxat, fiind legat de producția ilegală, contrabandă sau produse contrafăcute, cu riscuri majore pentru sănătatea publică.

În final, Spirits România cere înghețarea urgentă a majorării de 10% de la 1 ianuarie 2026 și inițierea unei reforme a sistemului de accize, care să fie unitar, predictibil și corelat cu conținutul de alcool și cu condițiile economice ale pieței. Organizația își exprimă disponibilitatea pentru dialog și susține că un astfel de sistem ar putea aduce statului venituri mai mari decât în prezent.