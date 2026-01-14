Prima pagină » Economic » OMS solicită creșterea taxelor pe băuturile zaharoase și alcoolice

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a îndemnat guvernele să majoreze semnificativ taxele pe băuturile zaharoase și alcoolice, avertizând că prețurile mai mici ale acestora din ultimii ani conduc la boli netransmisibile și la leziuni în rândul populației.
În două noi rapoarte publicate marți, OMS avertizează că sistemele fiscale slabe permit ca aceste tipuri de produse să rămână ieftine, în timp ce sistemele de sănătate se confruntă cu o presiune financiară tot mai mare din cauza bolilor netransmisibile și a leziunilor care pot fi prevenite, scrie El Economista.

„Astăzi publicăm noi rapoarte privind taxele pe alcool și băuturi zaharoase. Acestea arată că, în majoritatea țărilor, aceste taxe sunt prea mici pentru a fi eficiente, sunt concepute necorespunzător, nu sunt ajustate periodic și sunt rareori aliniate cu obiectivele de sănătate publică”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom, într-o conferință de presă.

 Profituri de miliarde de dolari

OMS raportează că piața globală combinată a băuturilor zaharoase și alcoolice generează profituri de miliarde de dolari, alimentând consumul pe scară largă și câștigurile corporative. Cu toate acestea, observă că guvernele captează doar o parte relativ mică din aceste venituri prin taxe pe sănătate, lăsând societățile să suporte costurile pe termen lung legate de sănătate și economie.

„S-a demonstrat că taxele pentru sănătate reduc consumul acestor produse dăunătoare , contribuind la prevenirea bolilor și la reducerea poverii asupra sistemelor de sănătate. În același timp, ele generează un flux de venituri pe care guvernele îl pot folosi pentru a investi în sănătate, educație și protecție socială”, a declarat Tedros Adhanom.

Rapoartele arată că cel puțin 116 țări impozitează băuturile zaharoase, multe dintre ele fiind băuturi răcoritoare. Cu toate acestea, multe alte produse cu conținut ridicat de zahăr, cum ar fi sucurile de fructe 100% naturale, băuturile lactate îndulcite și cafelele și ceaiurile gata de băut, evită impozitarea . Deși 97% dintre țări impozitează băuturile energizante, această cifră nu s-a modificat de la ultimul raport global din 2023, notează organizația.

În acest sens, se observă că băuturile carbogazoase zaharoase au devenit mai puțin accesibile din 2022 în doar 34 de țări. Majoritatea țărilor au înregistrat o creștere a accesibilității (62 de țări) sau nicio schimbare (24 de țări).

Alcoolul este mai accesibil

Pe de altă parte, un raport independent al OMS arată că cel puțin 167 de țări impozitează băuturile alcoolice, în timp ce 12 interzic complet alcoolul. În ciuda acestui fapt, organizația avertizează că alcoolul a devenit mai accesibil sau a rămas neschimbat ca preț în majoritatea țărilor din 2022, deoarece taxele nu reușesc să țină pasul cu inflația și creșterea veniturilor.

Astfel, el citează exemplul vinului, care rămâne scutit de taxe în cel puțin 25 de țări, în principal în Europa, în ciuda riscurilor evidente pentru sănătate.

„Alcoolul mai accesibil favorizează violența, rănile și bolile. În timp ce industria beneficiază, publicul suportă de obicei consecințele asupra sănătății, iar societatea costurile economice”, a subliniat Etienne Krug, directorul Departamentului de Determinanți ai Sănătății, Promovare și Prevenire din cadrul OMS.

 

