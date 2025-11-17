Dezvăluiri din ședința tensionată a primarilor cu Bolojan. Lia Olguța Vasilescu s-a răstit la premier: „Exclus! Exclus! Exclus!”

Printre cei care au reacționat cel mai ferm în ședință s-a aflat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care, potrivit relatărilor, i-ar fi spus răspicat premierului că nu acceptă formula propusă, repetând de trei ori: „Exclus! Exclus! Exclus!”.

„Singura care a avut curaj să-i spună că nu are nicio șansă”

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, invitat la postul Aleph News, a oferit în cursul serii detalii din culisele întâlnirii tensionate dintre primari și premier.

„A fost singurul primar dintre cei aproximativ 70 de primari de municipii care i-a spus domnului prim-ministru că nu are nicio șansă să ne ia banii în felul în care vrea să o facă”, a relatat De Mezzo, referindu-se la intervenția Liei Olguța Vasilescu.

El a povestit că edilul Craiovei i s-a adresat premierului pe un ton ferm, repetând de trei ori „Exclus! Exclus! Exclus!”, moment care ar fi schimbat vizibil atmosfera din sală.

„Mi-a câștigat respectul. Suntem în partide foarte diferite, iar eu cu partidul dumneaei am avut unele dintre cele mai dure confruntări politice. Dar a fost singura care a avut curaj să îi spună prim-ministrului că nu are nicio șansă, nu în felul acesta”, a spus primarul Slatinei.

Întrebat, în glumă, de prezentator dacă de acum se consideră „frate și soră” cu Lia Olguța Vasilescu, Mario De Mezzo a răspuns: „Nu chiar, dar devin fanul ei, administrativ vorbind”.

Întrebat dacă premierul i-a consultat pe primari în legătură cu această decizie, Mario De Mezzo a replicat că a fost vorba doar de o informare, nu de o consultare reală: „Ne-a informat. Se pune la consultare dacă eu vin și te informez?”.

El a continuat cu un mesaj dur către Guvern: „Au luat tot ce înseamnă ban guvernamental, tot. Dar banii noștri lasă-ni nouă, că… Acum, eu spun cum e. De exemplu, în Slatina noi avem o platformă industrială bogată și avem venituri locale mari din impozitele pe salarii. Dacă tu le iei pe alea toate (n.r veniturile), iei bani făcuți pe sănătatea slătinenilor. Vorbesc foarte serios, slătinenii ies la pensie mai devreme cu 2 ani, prin lege, din cauza poluării. Atunci, pe sănătatea noastră, pe poluarea noastră, pe dinții căzuți, pe părul căzut, bă, lasă-ne banii, că sunt banii noștri”.

Disputa: banii din taxele majorate, la stat sau la local?

Miezul conflictului dintre Bolojan și primari îl reprezintă modul în care va fi împărțit plusul de încasări venit din noile taxe pe proprietate – imobile și autoturisme – care ar urma să crească automat de la 1 ianuarie, în baza uneia dintre legile pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Actul normativ, întors de Curtea Constituțională din motive procedurale care nu țin de taxele locale, urmează să fie repus pe ordinea de zi a Parlamentului, după cum le-a spus premierul primarilor, exprimându-și așteptarea că va fi votat în această săptămână.

În discuțiile cu edilii, Ilie Bolojan a explicat că majorarea impozitului pe proprietate este deja contabilizată, la nivelul Ministerului de Finanțe. Premierul le-ar fi spus primarilor că, în calculele făcute pentru deficitele viitoare ale României, s-a plecat de la ipoteza în care aceste sume suplimentare sunt luate în considerare integral, iar transferurile de la bugetul central – fie că e vorba de IVG, fie de cote din TVA – se reduc corespunzător. El a admis că nu este clar dacă reducerea va fi de 100% sau, de exemplu, de 80%, dar mesajul principal a fost că „România nu mai poate să transfere către administrațiile locale sumele pe care le-a transferat până acum”.

Primarii, prinși la mijloc între presiunea bugetară și furia contribuabililor

Edilii de municipii se află astfel între ciocan și nicovală: pe de o parte, creșterea taxelor pe proprietate va trebui explicată cetățenilor, care se confruntă deja cu scumpiri în lanț; pe de altă parte, dacă banii nu rămân în comunitate, ci sunt compensați prin tăierea altor sume de la bugetul de stat, primăriile nu vor avea resurse suplimentare pentru investiții sau pentru acoperirea costurilor în creștere.

Bolojan a menționat totuși că, pentru municipalitățile cu venituri foarte mici pe cap de locuitor, vor fi prevăzute mecanisme de compensare, astfel încât să nu fie lăsate fără resurse de bază. Nu a oferit însă, deocamdată, detalii concrete despre aceste formule de sprijin.