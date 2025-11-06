Cum l-ar fi influențat afaceristul Bogoș pe fostul șef PNL Vaslui pentru a-i favoriza o întâlnire cu Bolojan

Bogoș este acuzat oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj. Controversatul om de afaceri administrează mai multe ferme de păsări, iar în cadrul activității el nu ar fi respectat normele sanitar-veterinare, iar, prin urmare, DSVSA a declarat un focar de Salmoneloză, ucigând, dispunând ca păsările să fie ucise, așa cum o cere legea.

Pentru a primi despăgubiri de la DSVSA Vaslui, afaceristul a depus un dosar prin care cerea, potrivit stenogramelor, 13 milioane de lei. Dosarul i-a fost refuzat de conducerea DSVSA Vaslui, care a dispus monitorizarea strictă a activității de neutralizare a păsărilor infectate, aproximativ 230.000, potrivit procurorilor.

Așadar, afaceristul ar fi încercat prin mai multe căi să-l demită pe șeful ANSVSA Vaslui, una dintre ele fiind și audiența în biroul lui Ilie Bolojan. Întâlnirea a fost intermediată de fostul șef PNL Vaslui, Mihai Barbu, care ar fi primit, potrivit stenogramelor, o mare cantitate de produse din carne de pasăre, dar și produse lactate, precum și suma de 500.000 de euro, printr-un intermediar, pentru a „organiza” întâlnirea cu premierul Bolojan.

Potrivit surselor Gândul, Bogoș ar fi reușit să se întâlnească, joi, 23 septembrie, cu premierul Bolojan, și să-i prezinte acestuia situația firmei sale și a problemei sale, însă premierul a refuzat cererea lui Bogoș de a-l demite pe șeful ANSVSA Vaslui, considerând că firma are prea multe probleme.

Cu toate că premierul Bolojan s-a întâlnit cu afaceristul, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu a precizat că discuția dintre cei doi a durat 15 minute și că premierul Bolojan nu avea la cunoștință că Bogoș i-ar fi oferit lui Mihai Barbu, fostul șef PNL Vaslui, banii, dar produsele din carne, pentru a facilita întâlnirea cu premierul.

„Domnul prim-ministru nu are cunoștință de nicio sumă solicitată, vehiculată, pentru audiențe. Nu există așa ceva. Ba mai mult decât atât, a atras atenția încă de ieri că reprezintă o faptă pedepsită de lege și cine săvârșește asemenea fapte suferă sancțiunile legale. (…) Cu sigurață nu știa că domnul respectiv era un om cu probleme”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Ce spune premierul Bolojan?

Legat de această întâlnire, Bolojan a vorbit public, spunând că în cadrul audienței, șeful de la acea vreme al PNL Vaslui s-ar fi oferit să-i prezinte un potențial om politic în Vaslui, care ar fi motivat să intre în partid dacă ar avea o audiență cu șeful guvernului.

Bolojan a precizat că a tratat întâlnirea ca pe una obișnuită, el întâlnindu-se destul de des cu reprezentanți ai birourilor locale. (Mihai Barbu, fiind cel care a programat întâlnirea).

Totuși, potrivit premierului Bolojan, discuția a divagat, îndreptându-se spre zona economică.

„Eu am avut aşa un uşor, şi acum mi-aduc aminte, trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat şi aspecte care nu sunt strict de zona politică”, a recunoscut premierul.

Mihai Barbu, fostul șef PNL Vaslui, a fost demis din funcție

Miercuri seară, patru oameni de afaceri, între care și Fănel Bogoș, au fost reținuți de DNA Iași și urmează să fie propuși Tribunalului Vaslui pentru arestare preventivă. În cursul după-amiezii de joi, Mihai Barbu a fost chemat la sediul DNA Iași pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de învinuit în dosar. El este acuzat de către procurori că și-a exercitat influența pentru a favoriza întâlnirea cu Bolojan, dar și că a exercitat presiuni către ANSVSA pentru a încerca să-l demită pe șeful DSVSA Vaslui.

În consecință, PNL a anunțat, joi, după-amiază, că Mihai Barbu a fost „suspendat din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui, dar și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar”.