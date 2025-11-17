Senatorul liberal Glad Varga anunță că eliminarea bonusurilor de la CCR a trecut de Senat.

„Astăzi, 17 noiembrie 2025, proiectul a fost adoptat în Senat cu 105 voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Este un pas necesar. Elimină un beneficiu care nu mai avea justificare și arată că putem corecta lucruri care sunt în acord cu așteptările oamenilor. Sper ca și Camera Deputaților să dea votul final cât mai repede”, anunță senatorul liberal Glad Varga.

Acesta a inițiat, împreună cu Mircea Abrudean, președintele Senatului, cu deputata Cristina Pruna și cu alți liberali proiectul de lege care elimină indemnizația compensatorie acordată judecătorilor CCR la final de mandat.

„Vorbim despre acel bonus echivalent cu venitul net pe șase luni de activitate”.

Senatorul precizează că ideea a pornit dintr-o emisiune TV, în care una dintre teme era chiar această plată de plecare.

„Am fost întrebat direct dacă aș iniția o modificare legislativă. I-am răspuns da pe loc și i-am spus că pot scrie textul în aceeași zi”, afirmă senatorul.

Acesta adaugă că singura problemă era vacanța parlamentară, așa că a depus proiectul imediat ce Parlamentul a fost convocat.

„Propunerea a fost foarte simplă: eliminarea alin. (5) al art. 71 din Legea 47/1992, care prevedea această indemnizație pentru judecătorii CCR la final de mandat sau în caz de imposibilitate de exercitare din motive de sănătate.

Am lucrat la text alături de Mircea Abrudean, colegi parlamentari și Cristina Prună. L-am pus la dispoziția tuturor și l-am înregistrat oficial la Senat pe 14 iulie 2025”, afirmă liberalul.

În forma în vigoare, judecătorii CCR beneficiază, la expirarea mandatului sau în cazul încetării acestuia din motive medicale, de o indemnizație egală cu venitul net pe șase luni. Proiectul supus votului din Senat propunea eliminarea completă a acestui avantaj financiar.