Senatul dezbate eliminarea indemnizației compensatorii pentru judecătorii CCR

Senatul discută, luni, un proiect de lege cu impact major asupra beneficiilor acordate judecătorilor Curții Constituționale. Inițiativa urmărește eliminarea indemnizației compensatorii pe care aceștia o primesc la încetarea mandatului și a primit deja raport favorabil de la Comisia juridică.

Ce prevede legea actuală

În forma în vigoare, judecătorii CCR beneficiază, la expirarea mandatului sau în cazul încetării acestuia din motive medicale, de o indemnizație egală cu venitul net pe șase luni. Proiectul supus votului din Senat propune eliminarea completă a acestui avantaj financiar.

Argumentele inițiatorilor: echitate și reducerea privilegiilor

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, inițiator al proiectului, spunea că modificarea este necesară pentru a restabili echilibrul în sistemul de beneficii speciale.

„A fost același motiv al echității, până la urmă. (…) Eu consider că, pe același principiu pe care se merge și pe proiectul de lege cu pensiile magistraților, trebuie să fie o oarecare echitate și în această zonă”, a explicat Abrudean.

El avertizează că acumularea prea multor beneficii afectează puternic încrederea publică: „Prea multe beneficii cred că afectează foarte mult societatea românească, oricum foarte agitată din mai multe puncte de vedere.”

Ce urmează după votul din Senat

Dacă Senatul va da aviz pozitiv proiectului, acesta va ajunge în Camera Deputaților, forul decizional. Acolo se va stabili dacă indemnizația compensatorie pentru judecătorii CCR va fi eliminată definitiv.