Președintele Senatului: Amânările repetate ale deciziei CCR nu pot deveni o strategie de blocaj

„Respectăm rolul Curții Constituționale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate. Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor și un pas important spre echitate și normalitate, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă”, a scris luni Mircea Abrudean pe rețelele de socializare.

El spune că blocajele au consecințe reale, că România riscă pierderea fondurilor PNRR și că PNL nu va ceda.

„Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în fața presiunilor și nici Partidul Naţional Liberal nu o va face, indiferent dacă ele vin din zona politică sau instituțională”, a adăugat Abrudean.

Ședința Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată, după ce plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar.