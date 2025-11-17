Ivan, despre moțiunea AUR: E timpul ca România să fie condusă cu cap, nu cu aroganță, improvizații și scandal

„Astăzi, AUR a inițiat o moțiune. Mai mult politică decât energetică. Mai mult zgomot decât soluții”, a spus Ivan, acuzând partidul că „nu are un plan”, „nu are cifre” și „nu are mecanisme”.

„Cei de la AUR au timp de moțiuni și declarații, dar nu au timp să vină cu măsuri concrete. Nu au un plan. Nu au cifre. Nu au mecanisme. Doar cuvinte”, a afirmat ministrul.

Realizări în sectorul energetic

Ivan a enumerat mai multe măsuri pe care le consideră esențiale pentru sistemul energetic: „Oare este o rușine că am renegociat calendarul de închidere și am convins Comisia Europeană să nu închidem capacitățile pe cărbune până nu avem ce pune în loc”.

„Oare este o rușine că am salvat peste 4.000 de locuri de muncă la Complexul Energetic Oltenia”, a continuat el, adăugând că a „deblocat 7 hidrocentrale aproape finalizate, dar abandonate de ani de zile”.

Ivan a mai spus că „a păstrat 845 MW din cei 1.755 programați pentru închidere” și că dorește „să aducă alți 214 MW în sistemul energetic național”, precum și că a refuzat pierderea fondurilor europene: „Oare este o rușine că am spus «nu» pierderii fondurilor europene și am construit mecanisme clare pentru producție, stocare și rețea”.

Ministrul a susținut că, în prezent, „România își recâștigă încrederea în Europa”.

Prețul la gaze nu crește iarna aceasta

În final, Ivan a transmis și o serie de asigurări pentru perioada următoare: „Prețul la gaze NU va crește iarna aceasta. Avem depozite de gaze umplute peste media europeană. Avem investiții reale în stocare, hidrogen, regenerabile”.

El a mai afirmat că „românii nu sărăcesc din cauza facturilor”, ci „din cauza deciziilor greșite, făcute fără cap, fără oameni, fără viitor”, adăugând că „e timpul ca România să fie condusă cu cap, pentru oameni și cu viziune. Nu cu aroganță, improvizații și scandal”.

Moțiunea simplă, intitulată „România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic național”, a fost depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, și a fost dezbătută luni, în Camera Deputaților. AUR îl acuză pe ministru pentru starea critică a sistemului energetic național.