Aurul, argintul și platina ating maxime istorice într-un nou raliu al metalelor prețioase

Argintul a crescut cu peste 1% și a atins un nou maxim istoric

Prețul argintului a continuat să crească miercuri, apropiindu-se de pragul de 73 de dolari și atingând un nou record istoric, în cadrul unui raliu mai amplu al metalelor. Rezerva Federală a SUA a rămas în centrul atenției investitorilor, care anticipează o politică monetară mai relaxată în anul următor, ceea ce a susținut cererea pentru activele fără randament. De asemenea, tensiunile geopolitice din America au contribuit la creșterea prețului metalului alb.

După ce a atins pentru scurt timp nivelul de 72,71 dolari pe uncie, argintul a urcat cu 1,20% la ora 13:18 CET, fiind tranzacționat la 72,39 dolari pe uncie. În același timp, aurul a rămas stabil, la 4.494,61 dolari pe uncie. La ora 13:19 CET, platina a avansat cu 0,84%, până la 2.290,54 dolari pe uncie, în timp ce paladiul a scăzut cu 0,62%, la 1.839,09 dolari pe uncie, notează baha.

Aurul a atins un nou maxim istoric de 4.500 de dolari

Aurul a urcat până la un nou maxim istoric de 4.500 de dolari pe uncie, extinzând raliul în perioada sărbătorilor de Crăciun, pe fondul cererii în creștere pentru metalele prețioase. Evoluția reflectă orientarea investitorilor către active de refugiu la final de an, susținută de incertitudinile geopolitice și tensiunile globale.

Creșterea a venit și după decizia Rezervei Federale a SUA, luată în urmă cu două săptămâni, de a reduce dobânda de referință. La ora 19:03 ET, aurul era tranzacționat la 4.508,13 dolari pe uncie, în creștere cu 0,24%, în timp ce argintul a urcat cu 0,46%, până la 71,86 dolari. Platina a crescut cu 1,40%, ajungând la 2.302,66 dolari la ora 19:04 ET, iar paladiul a avansat cu 0,85%, până la 1.866,39 dolari pe uncie.

Platina a sărit cu 8,5% și a atins un maxim istoric

Platina a înregistrat marți o creștere spectaculoasă, atingând un maxim istoric de 2.276 de dolari pe uncie, după un avans de 8,5% într-o singură zi. Acesta este cel mai ridicat preț spot înregistrat vreodată pentru acest metal, depășind precedentul record din martie 2008.

La ora 15:23 ET, după atingerea recordului, platina se tranzacționa cu 8,5% mai sus, la 2.273 de dolari pe uncie. Aurul a crescut la rândul său cu 1,22%, până la 4.493 de dolari, iar argintul a avansat cu 3,64%, la 71,39 dolari. Un minut mai târziu, paladiul era în creștere cu 6,79%, fiind cotat la 1.855 de dolari pe uncie.