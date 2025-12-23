Un Pol suveranist s-a constituit în Parlamentul României. Cine face parte, cine a refuzat

Grupul parlamentar PACE Întâi România anunță constituirea, împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor, a Polului suveranist din Parlament. Potrivit inițiatorilor, este „o formulă de cooperare parlamentară menită să consolideze opoziția politică și să ofere o alternativă coerentă la actuala guvernare.”

Decizia constituirii acestui Pol suveranist este „fundamentată pe convergența unor poziții politice esențiale privind suveranitatea decizională, respectarea interesului național și necesitatea unei opoziții funcționale, capabile să acționeze coordonat în Parlament, nu doar declarativ.”

În baza acestui acord de colaborare, cele două grupuri parlamentare vor acționa unitar pentru semnarea și susținerea comună a moțiunilor simple și a moțiunilor de cenzură, pentru inițierea de proiecte legislative și pachete de legi prin grupuri de lucru comune și pentru coordonarea pozițiilor politice pe ordinea de zi a Parlamentului, inclusiv pe voturile esențiale din plen și din comisii.

Polul suveranist vrea să-l suspende pe Nicușor Dan

Primul demers al noului pol vizează suspendarea președintelui României, Nicușor Dan.

„Un prim rezultat concret al acestei cooperări este demersul constituțional privind suspendarea președintelui. În acest moment, Polul suveranist a reușit să strângă aproximativ 120 de semnături, iar procesul de colectare va continua până la începutul sesiunii parlamentare din februarie 2026, cu respectarea strictă a procedurilor și termenelor prevăzute de Constituție. Acest demers nu este unul simbolic și nici unul grăbit. El reflectă o evaluare politică și instituțională a modului în care au fost exercitate atribuțiile prezidențiale și a efectelor acestora asupra echilibrului puterilor în stat și asupra interesului public”, au transmis reprezentanții PACE Întâi România.

În paralel, colaborarea dintre PACE Întâi România și AUR va fi extinsă treptat în plan politic, dincolo de activitatea parlamentară. Obiectivul este „construirea unei rețele de cooperare la nivel național și județean, care să permită formularea unor poziții comune, consistente și articulate împotriva actualei coaliții de guvernare și a politicilor promovate de Guvernul Bolojan.”