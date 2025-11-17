Alfred Simonis îi solicită premierului Bolojan soluții pentru continuarea proiectelor anulate din Timiș

„Lucrările la nouă obiective din Timiș, finanțate de Compania Națională de Investiții, au fost stopate de către Guvernul României și vorbim de săli de sport, unități medicale sau destinate infrastructurii culturale. Pentru că nu putem să lăsăm lucrurile așa, am solicitat CNI și premierului Ilie Bolojan să găsim modalitatea legală de a le prelua și de a finaliza lucrările din fondurile Consiliului Județean Timiș, toate aceste obiective aflându-se într-un stadiu de execuție cuprins între 50 și 90%”, a transmis luni Alfred Simonis, președintele CJT, pe Facebook.

Simonis acuză CNI nu a mai făcut demersuri pentru continuarea sălii de sport din comuna timișeană Dudeștii Noi. El acuză că lucrările au ajuns, de 5 ani, într-un stadiu de peste 90%, însă de atunci, nu au mai fost făcute demersuri pentru finalizarea proiectului.

„Sala de sport de la Dudeștii Noi a ajuns în urmă cu 5 ani la un stadiu de peste 90%, iar de atunci CNI nu a mai făcut nimic. Dacă nu intervenim de urgență, toate aceste obiective se vor degrada, iar costurile pentru a le finaliza vor fi mult mai mari”, a atras atenția președintele Consiliului Județean Timiș.

Lista cu cele nouă proiecte anulate din Timiș, pentru care CJT a solicitat sprijin include: săli de sport, un dispensar, un bazin de înot și două cămine culturale.