Radu Miruță anunță eliminarea unor piedici care blocau investiții în industria de apărare

Ministerul Economiei Radu Miruță a anunțat vineri că Guvernul a aprobat o ordonanță prin care sunt eliminate piedicile care blocau investițiile în industria de apărare.
05 dec. 2025, 20:58, Economic

„Am deblocat astăzi piedici care țineau înțepenite investiții în fabricile din industria națională de apărare. Adesea era un paradox: aveau bani, milioane de euro chiar, dar nu îi puteau folosi prea ușor, timp în care se ratau contracte. De astăzi, nu mai există nicio scuză din partea nimănui din conducerea acestor fabrici ale statului român. Că nu ai bani e una, dar dacă îi ai si nu reușești să îi folosești, pleci acasă, nu iei primă de director”, a scris Miruță pe Facebook.

El spune că, la propunerea făcută de Ministerul Economiei, Guvernul a aprobat un cadru legal nou care sprijină investițiile strategice în industria de apărare.

Ministrul Economiei susține că de acum proiectele din industria de apărare pot fi dezvoltate mai rapid, cu avize accelerate și acces la terenuri necesare, iar statul poate interveni pentru protejarea intereselor de securitate, chiar dacă nu este doar acționar majoritar. De asemenea, companiile pot folosi banii din conturile proprii și pentru plata TVA-ului – o modificare care deblochează investiții importante.

„Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre capacitatea noastră de a produce echipamente moderne, de a dezvolta tehnologii conforme cu standardele NATO și de a fi pregătiți în fața oricăror amenințări”, adaugă ministrul.

El spune că ordonanța va asigura continuitatea investițiilor și va proteja infrastructura de apărare: „chiar și dacă investitorii privați se retrag, statul va putea prelua capacitățile construite, pentru a nu pierde nimic din ceea ce este vital pentru siguranța țării”.

