S-a rupt lanțul de iubire dintre Comisia Europeană și Google

Comisia Europeană cere gigantului tehnologic Google o „divizare voluntară” (sic!) din cauză că și-a menținut controlul ilegal asupra publicității online.

Google are termen până la începutul lui noiembrie pentru a anunța cum intenționează să procedeze, mai ales că această încăpățânare de concurență neloială stăruie de mulți ani, în pofida amenzilor uriașe încasate.

Ultima amendă din acest motiv a fost în cuantum de 2,95 de miliarde de euro, dar Google tot nu s-a potolit.

„Divizare voluntară”, dar cerută de la Bruxelles

Impasul dintre Comisia Europeană și Google e atât de mare, încât dacă această „divizare voluntară” (dar cerută de CE!) nu se va produce, Bruxelles-ul nu ezită să ia în calcul o „vânzare parțială forțată”.

Într-un comentariu pentru Politico, Anne Witt, profesoară de Drept al Conculrenței la EDHEC Business School din Lille (Franța), spune:

„Remediile structurale sunt aproape fără precedent la nivelul UE. Este vorba, de fapt, de o lovitură puternică”.

Potrivit lui Witt, această solicitare a Comisiei Europene este, în sine, „pasul neobișnuit, fără precedent” de a solicita companiei americane să-și conceapă propria soluție, dar arătând, în același timp, cu prudență, că orice altceva în afară de vânzarea unor părți din afacerea sa cu tehnologie publicitară ar încălca reglementările antiturst din UE.

Google nu stă bine nici în SUA

„Se pare că singura modalitate prin care Google își poate pune capăt în mod eficient conflictului de interese este printr-o soluție structurală, cum ar fi vânzarea unei părți din afacerea sa Adtech”, a declarat la momentul respectiv Teresa Ribera, vicepreședinta executivă și șefa Comisiei pentru concurență.

Cum termenul – limită se apropie pentru Google, este greu de presupus că administrația Trump nu știe despre acest conflict, mai ales că aceasta are propriul proces împotriva gigantului de căutare (90% din veniturile Alphabet, holdingul tehnologic de 3,3 trilioane de dolari cu sediul în Mountain View, California).

„Nu există nimic anticoncurențial”

Lee-Anne Mullholland, vicepreședintele și șefa globală a departamentului de afaceri reglementare a Google, a declarat că va face apel împotriva deciziei Comisiei, care, în opinia sa, necesită schimbări ce ar afecta mii de companii europene.

„Nu există nimic anticoncurențial în furnizarea de servicii pentru cumpărătorii și vânzătorii de reclame și există mai multe alternative la serviciile noastre ca niciodată”, a spus aceasta în septembrie.

Un caz fără precedent

Propunerea de divizare voluntară a Google marchează punctul culminant al unui deceniu de aplicare a legislației antitrust de către UE pe piețele digitale, în care soluțiile „comportamentale” au avut puține rezultate și o aliniere unică, atât în ​​ceea ce privește momentul, cât și substanța, între SUA și UE în anchetele lor paralele asupra imperiului tehnologiei publicitare al firmei.

„Ar fi fost de neconceput acum 10 ani să existe un caz similar în SUA și un caz similar în Europa, care ar fi putut duce la o despărțire”, a declarat Cori Crider, directoarea executivă a Institutului Future of Tech, care pledează pentru o despărțire.