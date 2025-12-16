Comisia Europeană taie birocrația. Peste 1 miliard de euro economisiți prin noul pachet de siguranță alimentară

Noul pachet de siguranță alimentară UE are un caracter transversal și vizează armonizarea și simplificarea regulilor aplicabile în domenii-cheie precum produsele de protecție a plantelor, biocidele, furajele, controalele oficiale, sănătatea și bunăstarea animalelor.

Potrivit estimărilor Comisiei, măsurile propuse ar putea genera economii totale de peste 1 miliard de euro anual, din care aproximativ 428 de milioane de euro pentru întreprinderile din UE și 661 de milioane de euro pentru administrațiile naționale. Economiile administrative totale sunt estimate la 939 de milioane de euro pe an.

Pachetul de siguranță alimentară UE sprijină fermierii și inovația

Un element central al pachetului de siguranță alimentară UE îl reprezintă sprijinirea fermierilor, care vor beneficia de un acces mai rapid și mai larg la inputuri moderne și inovatoare. Printre măsurile-cheie se numără accelerarea procedurilor de autorizare pentru biopesticide, ceea ce va permite utilizarea mai rapidă a produselor de protecție a plantelor cu impact redus asupra mediului.

De asemenea, Comisia propune simplificarea și eficientizarea procedurilor de reînnoire a autorizațiilor pentru pesticide și biocide, digitalizarea etichetării aditivilor pentru furaje și facilitarea accesului pe piață pentru produsele obținute prin fermentație. Toate aceste măsuri sunt menite să crească competitivitatea sectorului agricol și să încurajeze practicile durabile.

Controalele la frontieră

În cadrul pachetului de siguranță alimentară UE, Comisia propune și o abordare mai pragmatică a controalelor la frontieră pentru produsele vegetale, precum și simplificarea regulilor de acreditare pentru laboratoarele oficiale. Totodată, cerințele privind supravegherea și gestionarea riscurilor legate de encefalopatia spongiformă bovină (BSE) vor fi adaptate în funcție de evoluțiile științifice.

În linie cu „Viziunea pentru Agricultură”, Comisia analizează și alinierea standardelor de producție pentru importuri în ceea ce privește reziduurile de pesticide, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe piața europeană.

Pașii următori ai pachetului de siguranță alimentară UE

Acesta este al zecelea pachet de tip „omnibus” prezentat de Comisie în actualul mandat și contribuie la obiectivul ambițios de reducere cu cel puțin 25% a poverii administrative, respectiv cu 35% pentru IMM-uri.

Propunerea legislativă va fi transmisă Parlamentului European și Consiliului UE pentru analiză și adoptare.