Oxford dezvăluie cuvântul anului 2025

Oxford University Press (OUP), editorul prestigiosului Oxford English Dictionary, a anunțat duminică faptul că expresia „rage bait” este cuvântul anului 2025, scrie Axios.

Termenul, rezultat din combinarea cuvintelor „rage” și „bait”, a înregistrat o creștere de trei ori în utilizare în ultimele 12 luni, reflectând îngrijorarea tot mai mare legată de modul în care mediul online stimulează indignarea și polarizarea.

Un termen care definește era digitală

OUP explică faptul că „rage bait” se referă la conținut online „conceput deliberat pentru a provoca furie sau revoltă prin frustrare, provocare sau ofensă, cu scopul de a genera trafic sau interacțiuni”.

Fenomenul este considerat o consecință directă a algoritmilor care promovează materialele cu impact emoțional puternic, în special cele negative.

Votul public a decis câștigătorul

Termenul „rage bait” s-a impus în fața altor două expresii incluse pe lista scurtă: „aura farming” și „biohack”.

„Aura farming” descrie procesul de creare a unei imagini publice carismatice prin comportamente care transmit subtil încredere și mister.

„Biohack” se referă la încercările de optimizare a performanței fizice sau mentale prin dietă, exerciții, suplimente sau tehnologii.

Potrivit OUP, alegerea cuvântului reflectă atât schimbările de limbaj, cât și preocupările societății moderne, unde interacțiunile online devin tot mai tensionate.