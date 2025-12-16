Primarul Sectorului 2: alocăm fonduri suplimentare din bugetul local pentru bursele elevilor

În anunțul postat pe pagina sa de Facebook, Rareș Hopincă a precizat că, marți va fi supus la vot proiectul de hotărâre prin care vor fi alocate fonduri suplimentare din bugetul local pentru bursele elevilor, pentru ca performanța, munca și perseverența să fie recunoscute corect.

Primarul Sectorului 2 a transmis și care vor fi cuantumurile burselor și numărul de beneficiari:

„Burse de merit pentru media 10: 500 lei/lună

Burse de merit pentru elevii de clasa a IX-a admiși fără Evaluare Națională, în baza premiilor obținute în gimnaziu: 500 lei/lună

Burse sociale: 200 lei/lună

Datele raportate de unitățile de învățământ arată că vor beneficia de aceste măsuri 1.144 de elevi cu media 10, 14 elevi admiși fără examen și 6.859 de elevi care primesc burse sociale”.

Măsura va intra în vigoare în foarte scurt timp, iar copiii își vor primi banii înainte de sărbători.

„Încă de anul trecut am majorat bursele pentru elevii cu rezultate remarcabile. Cred în perseverență, în muncă și în ideea că performanța trebuie susținută concret, nu doar prin vorbe.

Un aspect foarte important: sumele suplimentate vor fi virate în conturile unităților de învățământ până la sfârșitul acestei săptămâni. Asta înseamnă că elevii și liceenii vor primi bursele înainte de sărbători”, a menționat Rareș Hopincă.