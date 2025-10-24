Daniel David anunță că va reintroduce bursele olimpice „pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor”

Ministrul Educației, Daniel David, a făcut un anunț neașteptat joi, când a anunțat că își dorește să reintroduce bursele pentru olimpici. El a declarat că această măsură este o prioritate „pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor”.

„Prioritățile pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor, sunt bursele studenților și bursele olimpicilor, trebuie să analizăm plata cu ora în preuniversitar și, foarte important, să deblocăm posturile cu încadrare în buget”, a spus Daniel David.

Vara aceasta, Daniel David a justificat eliminarea burselor de excelență olimpică prin faptul că „din premiul primit, olimpicii își pot da singuri o bursă de merit în fiecare lună”. A fost o reacție considerată de multi studenți și profesori drept controversată.

Ulterior, în luna septembrie, Ministrul Educației a spus că „este o tristețe a mea că n-am reușit să protejez bursele de performanță, dar premianții la olimpiade vor lua în continuare premii de la minister, elevii trebuie să știe că am reușit să protejez acest lucru”.

În prezent, în anul școlar 2025-2026, elevii mai pot primi doar trei tipuri de burse: de merit, tehnologice și sociale. Guvernul Bolojan a decis eliminarea burselor de excelență și de reziliență, măsură justificată în proiect prin ideea că schimbările sunt „pentru stimularea performanței”.