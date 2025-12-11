Obama în rol de Moș Crăciun: Fostul președinte american le-a citit povești elevilor din Chicago

La filiala Bessie Coleman a Bibliotecii Publice din Chicago, copiii participau la o lecție despre ce înseamnă să fii lider. În plină discuție, Obama a intrat zâmbind și i-a salutat cu un simplu „How you guys doing?”, provocând surprinderea clasei. Îmbrăcat casual și purtând simbolul vesel al sezonului, s-a așezat pe un scaun mic și a început să le citească „Flying Free: How Bessie Coleman’s Dreams Took Flight”, scrie Foxnews.

Povestea unei pionere în aviație

Cartea relatează viața lui Bessie Coleman, prima femeie pilot de origine afro-americană, o figură istorică ce a spart barierele rasiale și sociale ale vremii. Evenimentul a avut loc chiar într-o filială ce poartă numele acestei personalități, accentuând caracterul simbolic al momentului.

După vizită, Obama a publicat pe platforma X un scurt material video, declarând că experiența alături de copii a fost „foarte plăcută”.

I had fun reading to some Burke Elementary students at the Chicago Public Library today. When the Obama Presidential Center opens next year, we’ll have a new branch of the library for the community to enjoy. pic.twitter.com/IQVJSXRglt — Barack Obama (@BarackObama) December 10, 2025

Pregătiri pentru viitorul Obama Presidential Center

Conform Foxnews apariția lui Obama se înscrie într-o serie de inițiative ce anticipează programele educaționale și de lectură. Acestea vor fi găzduite de noua filială a bibliotecii din cadrul Obama Presidential Center. Inaugurarea centrului este planificată pentru iunie anul viitor.

După ani de amânări, procese și ajustări de infrastructură, complexul cultural de 850 de milioane de dolari din Jackson Park se apropie de finalizare. Complexul va cuprinde biblioteca prezidențială, un muzeu, un auditoriu, o grădină și terenuri sportive. De asemena va cuprinde și propriul sediu al Bibliotecii Publice din Chicago, pe o suprafață de 20 de acri.

Ideea centrului a fost anunțată în 2015. De atunci s-au întâmpinat obstacole din cauza unui proces intentat de organizația Protect Our Parks. Aceasta s-a opus utilizării terenului din Jackson Park. Procesul a fost închis definitiv în 2022, după o decizie a unui judecător federal.

Recent, Obama a subliniat că obiectivul centrului este să devină „un spațiu activ al comunității, unde oamenii se pot întâlni, pot împărtăși idei și pot învăța unii de la alții”.