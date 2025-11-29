Șeful IȘJ Alba, acuzat că i-a făcut „proști” pe copiii care nu știu să răspundă la întrebări. Se cere intervenția Ministerului Educației

Declarația controversată a apărut în timpul unei ședințe a Consiliului Local Alba-Iulia. Potrivit PSD, „afirmațiile șefului Inspectoratului Școlar Județean Alba, Cornel Sandu, consilier local PNL în Alba Iulia, care într-o ședință publică a consiliului local i-a catalogat „proști” pe elevi, sunt jignitoare, îngrijorătoare și de neacceptat, având în vedere că sunt făcute de un om care gestionează situația învățământului la nivel județean”.

„În fapt, în calitate de președinte al unei ședințe a consiliului local Alba Iulia, Cornel Sandu — inspector școlar general al județului Alba — a făcut o declarație care îl descalifică și ridică serioase semne de întrebare cu privire la modul în care conduce instituția și la felul în care se raportează la elevi: Eu (pe n.r.) un copil nu-l întreb de zece ori același lucru. Văd că nu știe, spun că ești prost și gata”, au transmis reprezentanții PSD pe Facebook.

Șefului IȘJ Alba i se cere să prezinte scuze elevilor, iar Ministerului Educației i se solicită să facă o verificare.

„În acest context, solicităm inspectorului școlar general al IȘJ Alba, Cornel Sandu, să își ceară scuze public pentru afirmațiile jignitoare la adresa elevilor, pe care îi numește proști atunci când nu știu un răspuns. De asemenea, având în vedere impactul negativ pe care comportamentul domnului Sandu l-a generat în spațiul public, solicităm Ministerului Educației o verificare de etică. (…) Așteptăm cu real interes părerea domnului Daniel David, ministrul PNL al Educației, coleg de partid cu domnul Cornel Sandu, despre aceste afirmații jignitoare și îngrijorătoare făcute de un om care are în mâini soarta educației din județul Alba”, a precizat Biroul de Presă al PSD Alba.