Cod galben de ceață în trei județe din Transilvania. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș

Administrația Națională de Meteorologia a emis marți o avertizare Cod galben de ceață ce va determina reducerea vizibilității la local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, fenomen ce poate favoriza și formarea ghețușului și a chiciurei.