Cod galben de ceață în trei județe din Transilvania. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș

Administrația Națională de Meteorologia a emis marți o avertizare Cod galben de ceață ce va determina reducerea vizibilității la local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, fenomen ce poate favoriza și formarea ghețușului și a chiciurei.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
16 dec. 2025, 08:07, Social

În județul Alba sunt vizate localitățile Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădeșt. 

În Harghita va fi afectată zona depresionară și localitățile  Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Rac. 

În Sibiu avertizarea urmărește localitățile Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Boița, Cârța. 

Avertizarea este valabilă până marți la ora 10:00. 

