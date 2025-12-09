Prima pagină » Meteo » Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni

Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni

Prognoza ANM pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026 indică temperaturi mai ridicate decât normalul în toată țara și precipitații deficitare în primele două săptămâni, cu valori apropiate de normal în jurul Crăciunului și la începutul anului.
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Gabriel Pecheanu
09 dec. 2025, 07:43, Știrile zilei

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, realizată pe baza datelor ECMWF. Estimările arată o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit, cu precipitații reduse în cea mai mare parte a țării în primele două săptămâni ale intervalului.

Săptămâna 8 – 15 decembrie 2025: foarte cald pentru această perioadă, precipitații puține

Temperaturile vor fi peste media normală, cu abateri pozitive accentuate în zonele montane. Regimul de precipitații va fi deficitar la nivel național.

Săptămâna 15 – 22 decembrie 2025: valori termice ridicate, precipitații în continuare reduse

Și în această săptămână, temperaturile medii rămân mai ridicate decât standardele climatologice, în special la munte. Precipitațiile vor continua să fie sub nivelul normal pentru întreaga țară.

Săptămâna 22 – 29 decembrie 2025: temperaturi ușor peste normal

În preajma Crăciunului, România va avea temperaturi ușor mai ridicate decât media perioadei, cu accent în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, în mare parte a țării.

Săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026: început de an cu vreme blândă

Prima săptămână din 2026 aduce temperaturi ușor peste normalul climatologic, iar precipitațiile se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

ANM: fenomenele extreme nu pot fi prognozate în acest tip de estimare

ANM precizează că această prognoză pe patru săptămâni reprezintă o estimare a mediilor săptămânale, iar „fenomenele extreme cu durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs”.

