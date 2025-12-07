Vreme mohorâtă la vot: Ploi slabe și 4-6 grade în București

Vreme mohorâtă în București pe parcursul alegerilor este anunțată de Florinela Georgescu, director de prognoză la Administrația Națională de Meteorologie, într-o intervenție la Digi 24.

Temperaturile rămân scăzute, fără variații semnificative față de ziua precedentă. Dacă sâmbătă maximele au atins 4 grade Celsius, și duminică termometrele vor indica aceeași valoare, cu o ușoară creștere până la 5-6 grade la prânz, conform prognozei ANM.

Ploi în sud, vest și Moldova

La nivel național, condițiile meteorologice sunt similare, cu precipitații slabe înregistrate în toate regiunile sudice ale țării, în Moldova și pe partea de vest.

Vestea bună pentru alegători este că vântul nu va mai bate la fel de puternic ca în zilele anterioare în regiunile sudice. Totuși, litoralul rămâne sub atenționare, fiind singura zonă unde intensificările de vânt continuă să fie de interes, a precizat reprezentantul ANM.