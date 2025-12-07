Prima pagină » Social » Vreme mohorâtă la vot: Ploi slabe și 4-6 grade în București

Vreme mohorâtă la vot: Ploi slabe și 4-6 grade în București

Capitala se confruntă cu condiții meteo nefavorabile în ziua alegerilor, cu ploi slabe așteptate mai ales până la prânz și la începutul după-amiezii.
Vreme mohorâtă la vot: Ploi slabe și 4-6 grade în București
Andreea Tobias
07 dec. 2025, 07:34, Social

Vreme mohorâtă în București pe parcursul alegerilor este anunțată de Florinela Georgescu, director de prognoză la Administrația Națională de Meteorologie, într-o intervenție la Digi 24.

Temperaturile rămân scăzute, fără variații semnificative față de ziua precedentă. Dacă sâmbătă maximele au atins 4 grade Celsius, și duminică termometrele vor indica aceeași valoare, cu o ușoară creștere până la 5-6 grade la prânz, conform prognozei ANM.

Ploi în sud, vest și Moldova

La nivel național, condițiile meteorologice sunt similare, cu precipitații slabe înregistrate în toate regiunile sudice ale țării, în Moldova și pe partea de vest.

Vestea bună pentru alegători este că vântul nu va mai bate la fel de puternic ca în zilele anterioare în regiunile sudice. Totuși, litoralul rămâne sub atenționare, fiind singura zonă unde intensificările de vânt continuă să fie de interes, a precizat reprezentantul ANM.

Recomandarea video

Alegeri parțiale Primăria București: Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00, o premieră la acest scrutin / Ce reprezintă exit-poll-ul și cât de relevant este pentru rezultatul finalSâ=-02porelșțl
G4media
Bunica Veruța a ajuns virală pe rețelele sociale. Poveștile sale savuroase i-au adus popularitate
Gandul
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Cancan
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Prosport
Brazii de Crăciun din Danemarca au invadat piețele din București. Cât costă anul acesta?
Libertatea
Medicamentul vechi de peste 100 de ani care ar putea schimba viața persoanelor cu diabet zaharat de tip 1
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor