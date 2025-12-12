Cod galben de ceață în trei județe. Circulație în condiții periculoase vineri seară

Alerta Cod galben de ceață în Dolj, Olt și Constanța este valabilă vineri seară între orele 19:00 și 23:00.

Centrul Infotrafic informează că se circulă în condiții periculoase, vizibilitatea fiind redusă sub 100 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.

În județul Satu Mare se circulă de asemenea în condiții de ceață.

Craiova și Medgidia, printre localitățile afectate

Localitățile afectate din Dolj sunt: Craiova, Filiași, Dăbuleni, Sadova, Călărași, Podari, Leu, Ostroveni, Bechet, Breasta și zeci de alte localități.

În județul Constanța, zona continentală este sub cod galben: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin.

Șoferii, sfătuiți să conducă preventiv

Centrul Infotrafic le recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă și să evite depășirile riscante. Șoferii trebuie să folosească sistemele de iluminare și dezaburire și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate diminuată.