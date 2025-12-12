Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că vineri dimineață în România „se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitații, în condiții de ceață cu vizibilitate diminuată la sub 200 metri, izolat la sub 50 metri.”

Nu sunt semnalate accidente care să determine restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale, mai transmite Infotrafic

Pe arterele rutiere principale, adică pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A0 (Centura București), traficul rutier se desfășoară pe un carosabil parțial umed, cu vizibilitate diminuată pe alocuri la sub 100 metri.

Șoferii sunt sfătuiți „să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruște și manevrele riscante”.

De asemenea, pietonilor li se recomandă să evite folosirea părţii carosabile pe timpul nopții, în condiţii de vizibilitate redusă”, precizează Infotrafic.