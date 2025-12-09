Prima pagină » Social » Infotrafic. Se circulă cu greutate pe numeroase artere rutiere din Moldova, Ardeal, Muntenia și Banat

Autoritățile avertizează că marți dimineață se circulă cu greutate pe numeroase artere rutiere din Moldova, Ardeal, Muntenia și Banat. Circulația este îngreunată de ceață.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Petru Mazilu
09 dec. 2025, 07:14, Social

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, marți dimineața, ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 metri și izolat, sub 50 metri, pe mai multe artere rutiere din județele Alba, Argeș, Botoșani, Hunedoara, Prahova, Suceava și Timiș.

De aceea, șoferilor și pietonilor li se recomandă să fie prudenți.

„Sfătuim conducătorii auto să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruște și manevrele riscante! Pietonilor le recomandăm să evite folosirea părţii carosabile pe timpul nopții, în condiţii de vizibilitate redusă”, a transmis Infotrafic.

Marți dimineață nu sunt semnalate accidente care să determine restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Totodată, în perioada 9 – 12 decembrie, în intervalul orar 08:00 – 17:00, se vor desfășura lucrări de reparație a părții carosabile pe DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, pe raza localităților Bascov și Drăganu, județul Argeș. Traficul rutier se va desfășura „alternativ, în ambele sensuri, pe o singură bandă, dirijat prin piloți de circulație”, a precizat Infotrafic.

