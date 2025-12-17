Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineață, traficul rutier este oprit pe DN 5 București – Giurgiu, în apropierea localității Remuș, județul Giurgiu. Circulația este deviată pe DJ 507, prin localitatea Oinacu.

De asemenea, ceața îngreunează circulație pe numeroase șosele. Autoritățile avertizează că se poate forma ghețuș.

„La nivelul țării, în special în zonele de câmpie din partea de V, S și E, se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitații, în condiții de ceață cu vizibilitate diminuată la sub 200 metri, izolat la sub 50 metri, ce poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului”, transmite Infotrafic.

Și pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A0 (Centura București), traficul rutier se desfășoară pe un carosabil parțial umed, cu vizibilitate diminuată pe alocuri la sub 100 metri.

Șoferii sunt sfătuiți „să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruște, depășirile periculoase și orice manevră riscantă”.

Pietonilor li se recomandă „să evite folosirea părţii carosabile pe timpul nopții, în condiţii de vizibilitate redusă”: