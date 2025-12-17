Prima pagină » Social » Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș

Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș

Autoritățile avertizează că miercuri dimineață ceața îngreunează traficul auto. Totodată, autoritățile spun că se poate forma ghețuș în unele zone.
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Sursa foto: AI
Petru Mazilu
17 dec. 2025, 06:52, Social

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineață, traficul rutier este oprit pe DN 5 București – Giurgiu, în apropierea localității Remuș, județul Giurgiu. Circulația este deviată pe DJ 507, prin localitatea Oinacu.

De asemenea, ceața îngreunează circulație pe numeroase șosele. Autoritățile avertizează că se poate forma ghețuș.

„La nivelul țării, în special în zonele de câmpie din partea de V, S și E, se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitații, în condiții de ceață cu vizibilitate diminuată la sub 200 metri, izolat la sub 50 metri, ce poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului”, transmite Infotrafic.

Și pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A0 (Centura București), traficul rutier se desfășoară pe un carosabil parțial umed, cu vizibilitate diminuată pe alocuri la sub 100 metri.

Șoferii sunt sfătuiți „să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruște, depășirile periculoase și orice manevră riscantă”.

Pietonilor li se recomandă „să evite folosirea părţii carosabile pe timpul nopții, în condiţii de vizibilitate redusă”:

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
Libertatea
Cele 3 zodii care dau lovitura în următoarele luni! Surprize uriașe pentru acești nativi
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor