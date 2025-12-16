Prima pagină » Social » Miercuri se deschide circulația pe varianta ocolitoare Zalău

Miercuri se deschide circulația pe varianta ocolitoare Zalău

Circulația pe varianta ocolotoare Zalău va fi deschisă miercuri, dacă raportul pe care Comisia de recepție îl face marți și miercuri dimineața va fi conform.
Cosmin Pirv
16 dec. 2025, 11:24, Social

Anunțul a fost făcut luni de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

„Astăzi și mâine (16-17 decembrie), Comisia de Recepție este în teren pentru a verifica lucrările.

Dacă raportul va fi conform, mâine, la ora 13:00, deschidem circulația pe cei 5,35 km ai acestui obiectiv de infrastructură rutieră”, susține șeful CNAIR.

Potrivit acestuia, proiectul a fost cu multe provocări și „prioritatea mea a fost să mă asigur că se recuperează întârzierile, pentru ca VO Zalău să fie deschisă anul acesta”.

Cristian Pistol anunță că de miercuri traficul greu nu va mai tranzita orașul, iar comunitatea va avea parte de liniștea și siguranța meritate.

