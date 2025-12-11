400 de camere inteligente pe drumurile naționale. Când va fi lansat sistemul de monitorizare e-SIGUR

Sistemul e-SIGUR va include camere video cu radar care vor permite monitorizarea vitezei. Vor permite și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare și verificarea deținerii rovinietei.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că documentația pentru camere va fi validată de ANAP. Apoi, va fi lansată licitația publică pentru achiziția camerelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare.

Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni. Finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

Ce va monitoriza sistemul e-SIGUR

Noul sistem integrat de management al traficului va permite monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare. Poate verifica deținerea rovinietei și procesa automat datele și abaterile de la conduita rutieră.

În viitor, sistemul va putea fi adaptat pentru a alerta rapid echipajele de urgență în caz de incidente, va permite analiza traficului și verificarea deținerii ITP și RCA.

Scopul proiectului

Cristian Pistol a subliniat că principalul obiectiv al sistemului e-SIGUR nu este sancționarea, ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase la volan.

„Pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei”, a declarat Pistol.

România se aliniază astfel Strategiei Naționale care urmărește reducerea drastică a numărului de victime pe șosele.