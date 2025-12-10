Autostrada Transilvania: Se montează grinzile la viaductul de 2 km

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță progresele înregistrate pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Viaductul se află la kilometrul 23, în zona Topa Mică. Structura are aproape 2 kilometri lungime.

Mobilizare impresionantă pe șantier

Antreprenorul turc lucrează cu 370 de muncitori și 114 utilaje. Constructorul Ozaltin lucrează intens la această structură importantă de pe traseul A3.

Montarea grinzilor a început în această perioadă.

Obiectivul pentru 2026

Cristian Pistol a precizat obiectivul CNAIR pentru anul viitor.

„Obiectivul nostru este să asigurăm circulația continuă pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș”, a declarat directorul CNAIR.

Șantierul Nădășelu-Mihăiești face parte din traseul Autostrăzii Transilvania. Viaductul Topa Mică reprezintă una dintre structurile majore ale acestui tronson.

Cristian Pistol a publicat imagini de pe șantier.