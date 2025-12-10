Prima pagină » Economic » Autostrada Transilvania: Se montează grinzile la viaductul de 2 km

Autostrada Transilvania: Se montează grinzile la viaductul de 2 km

Constructorul turc Ozaltin a început montarea celor 592 de grinzi necesare viaductului Topa Mică de pe șantierul Nădășelu-Mihăiești, parte a Autostrăzii Transilvania.
Autostrada Transilvania: Se montează grinzile la viaductul de 2 km
Andreea Tobias
10 dec. 2025, 17:21, Economic

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță progresele înregistrate pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Viaductul se află la kilometrul 23, în zona Topa Mică. Structura are aproape 2 kilometri lungime.

Mobilizare impresionantă pe șantier

Antreprenorul turc lucrează cu 370 de muncitori și 114 utilaje. Constructorul Ozaltin lucrează intens la această structură importantă de pe traseul A3.

Montarea grinzilor a început în această perioadă.

Obiectivul pentru 2026

Cristian Pistol a precizat obiectivul CNAIR pentru anul viitor.

„Obiectivul nostru este să asigurăm circulația continuă pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș”, a declarat directorul CNAIR.

Șantierul Nădășelu-Mihăiești face parte din traseul Autostrăzii Transilvania. Viaductul Topa Mică reprezintă una dintre structurile majore ale acestui tronson.

Cristian Pistol a publicat imagini de pe șantier.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
Gandul
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Cancan
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor