Surse: Joi după-amiază se deschide lotul 3 al Autostrăzii Ploiești-Buzău. Circulație neîntreruptă pe autostradă de la București la Focșani

Vești bune pentru șoferi! Joi, 27 noiembrie, la ora 15.00, se va deschide traficului lotul 3 al Autostrăzii Ploiești – Buzău, parte din Autostrada Moldovei (A7), au confirmat în exclusivitate pentru MEDIAFAX surse din cadru CNAIR.

Anunțul oficial va fi făcut mâine dimineață de directorul general al Companiei Naționale de Administrate a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Odată ce a acest lot va fi dat în circulație, se va putea circula neîntrerupt pe 145 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), de la Ploiești (Dumbrava) la Focșani. În plus, prin intermediul Autostrăzii A3, se va putea ajunge de la București la Focșani.

Lotul 3 Pietroasele-Buzău, finalizat

Asocierea constructorilor turci Nurol – Makyol a finalizat cei aproape 14 kilometri dintre Pietroasele și Buzău (lotul 3). Astfel, cele două segmente de autostradă Ploiești – Buzău și Buzău – Focșani sunt unite.

Din cauza numărului mare de contestații depuse, contractul pentru construcția Lotului 3 a fost semnat abia la finalul lui 2023, cu asocierea constructorilor turci Nurol-Makyok. Licitația a fost lansată în septembrie 2021 și au fost înregistrate 4 contestații, motiv pentru care s-a vorbit despre o „epopee” a acestui lot. Asocierea de constructori turci a câștigat contractul pentru 1,09 miliarde lei (fără TVA), bani proveniți din PNRR.

Cu acest tronson, 145 de kilometri din Autostrada Moldovei sunt utilizabili de șoferi.

În aceste condiții, coloana vertebrală pentru dezvoltarea economică a Moldovei, A7, în lungime totală de 320 de kilometri, se apropie de jumătate. Până la sfârșitului acestui an, Autostrada Moldovei va depăși această bornă, întrucât sunt șanse mari să se circule până la Adjud, conform estimărilor specialiștilor, confirmate de oficiali din Ministerul Transporturilor. Concret, să fie gata atât lotul 1, Focșani – Nord Dragomirești-Târg (35,6 km) și jumătate din lotul 2, Domnești-Târg – Răcăciuni (37,78 km), în total circa 50 km. Întreaga autostradă a Moldovei va fi gata până la sfârșitul anului viitor.