Ultima inspecție pe șantierul Autostrăzii Moldovei înainte de deschiderea unui sector important

Inspecția la care a participat Cristian Pistol s-a desfășurat vineri. Directorul companiei de drumuri a spus că mobilizarea constructorului este „exemplară”.

„Ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud! Sunt astăzi pe șantier pentru a mă asigura că totul este pregătit pentru a deschide circulația în cele mai bune condiții. Constructorul român (UMB) montează acum ultimele elemente de siguranță (rosturi de dilatație și lise de parapet). Mobilizarea este exemplară până în ultimul moment”, a scris directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pe Facebook.

Sectorul va fi inaugurat peste câteva zile.

„Suntem la un pas de momentul mult așteptat: înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă”, a confirmat Cristian Pistol.

După deschiderea sectorului Focșani și Adjud, se va putea circula pe aproape 200 de kilometri din Autostrada Moldovei.

„Odată cu deschiderea acestui nou sector, încheiem anul cu 195 de km puși în circulație pe A7 (din cei 319 km ai Autostrăzii Moldovei), între Ploiești și Pașcani. Moldova are acum autostradă reală și perspective economice concrete”, a precizat Cristian Pistol.

Autostrada Moldovei este finanțată prin PNRR. Lucrarea trebuie să fie finalizată până în august 2026.