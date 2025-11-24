Prima pagină » Știrile zilei » Veste bună: vom circula fără întrerupere pe Autostrada Moldovei de la București la Focșani. A7-lotul 3 Pietroasele-Buzău se deschide joi după-amiază | SURSE

Veste bună pentru șoferi! Joi după-amiază se va deschide circulația pe lotul 3 al Autostrăzii Ploiești-Buzău, între Pietrosele și Buzău (est), în lungime de 13.9 km. Tronsonul realizat de asocierea constructorilor turci Nurol-Makyol ne va permite, astfel, să circulăm de la București la Focșani pe autostradă, fără întrerupere.
Adrian Nicolae
24 nov. 2025, 10:52, Știrile zilei

Surse din Transporturi au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că o comisie de verificare din cadrul CNAIR se va deplasa, marți, pe lotul respectiv în vederea deschiderii circulației.

Odată finalizat acest lot se va putea circula pe Autostrada Moldovei de la Ploiești la Focșani și, mai mult, prin intermediul A3, se va face legătura cu Capitala.

În plus, potrivit oficialilor din transporturi, până la finalul anului alți 55 km din Autostrada Moldovei vor din dați în trafic, de la Focșani până la Adjud, respectiv loturile 1 (Focșani – Domnești Târg, 35,6 km) și jumătate din lotul 2 (aproximativ 19 km).

Astfel, la sârșitul lui 2025, cu aproape 145 km noi, rețeaua de infrastructură rutieră va ajunge la jumătate din necesar, mai exact 1.500 km de autostrăzi și drumuri naționale.