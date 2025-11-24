Surse din Transporturi au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că o comisie de verificare din cadrul CNAIR se va deplasa, marți, pe lotul respectiv în vederea deschiderii circulației.

Odată finalizat acest lot se va putea circula pe Autostrada Moldovei de la Ploiești la Focșani și, mai mult, prin intermediul A3, se va face legătura cu Capitala.

În plus, potrivit oficialilor din transporturi, până la finalul anului alți 55 km din Autostrada Moldovei vor din dați în trafic, de la Focșani până la Adjud, respectiv loturile 1 (Focșani – Domnești Târg, 35,6 km) și jumătate din lotul 2 (aproximativ 19 km).

Astfel, la sârșitul lui 2025, cu aproape 145 km noi, rețeaua de infrastructură rutieră va ajunge la jumătate din necesar, mai exact 1.500 km de autostrăzi și drumuri naționale.